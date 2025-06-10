Россияне стали реже обращаться к психологам

По итогам первого квартала 2025 года спрос на услуги онлайн-сервисов по подбору психологов сократился на 19% год к году, следует из данных платежной системы T-Pay. Объем трат на такие услуги снизился на 10% год к году. Согласно «Чек индексу» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—мае этого года спрос на услуги психологов и профильных центров в целом потерял 5% год к году.

В сервисе «Ясно» пояснили «Ъ», что в первом квартале спрос на услуги психологов был стабильным, но уже в апреле темпы его роста начали снижаться. Это не резкое падение, но изменение ощущается, считают в компании. В «Ясно» предполагают, что снижение активности пользователей продиктовано угнетением потребительской активности. При этом количество предложений от психологов за год увеличилось на 11%, отмечают в «Профи.ру».

Подробности — в материале «Ъ» «Немногие хотят поговорить об этом».