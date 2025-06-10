Немногие хотят поговорить об этом

Граждане стали реже обращаться к психологам. За год интерес к профильным онлайн-сервисам сократился на 19%, а спрос на услуги специалистов в целом — на 5%. Тренд, вероятно, связан со стремлением потребителей сократить необязательные расходы. Проникновение терапии в России остается низким, расти этот рынок может скорее за счет офлайн-форматов помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на услуги онлайн-сервисов по подбору психологов в первом квартале 2025 года сократился на 19% год к году, подсчитали в платежной системе T-Pay. Объем трат на их услуги уменьшился на 10% год к году. Согласно «Чек индексу» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—мае этого года спрос на услуги психологов и профильных центров в целом потерял 5% год к году. CEO психологической платформы Alter Рамиль Альшин говорит, что рост рынка онлайн-сервисов психологической помощи замедлился.

В сервисе «Ясно» “Ъ” пояснили, что в первом квартале 2025 года спрос на услуги психологов был стабильным, но уже в апреле темпы его роста начали снижаться.

Это не резкое падение, но изменение ощущается, уточнили в компании. Гендиректор консалтинговой компании Eqiva Дарья Шубина также фиксирует замедление в онлайн-сегменте психологических услуг. Количество предложений от психологов за год при этом увеличилось на 11%, отмечают в «Профи.ру».

Потребность населения в психологической помощи последние годы росла. Согласно данным ВЦИОМа, по итогам 2024 года опыт обращения за ней к профессионалам имели 13% россиян, в 2022 году — 12%, в 2009-м — 6%. Услуги психологов традиционно пользуются более высокой популярностью у женщин. Они, по данным T-Pay, сформировали 67% клиентов профильных онлайн-сервисов в первом квартале. В основном это люди 25–29 лет (32% трансакций в январе—марте 2025 года), 30–34 лет (27%), 20–24 лет (16%) и 35–39 лет (14%). Согласно подсчетам Eqiva, коммерческий рынок ментального здоровья за 2024 год вырос на 18,5%, до 20,5 млрд руб. Количество пациентов увеличилось на 8,9%, до 1,88 млн человек.

В начале этого года уровень тревоги россиян постепенно снижался, следует из данных фонда «Общественное мнение».

Например, в конце марта 36% респондентов оценивали состояние окружающих как тревожное. В начале января 2025 года и в конце марта 2024 года показатель достигал 44%. Но аналитики связывают негативный тренд в сегменте психологической помощи скорее с рыночными факторами.

В «Ясно» предполагают, что снижение активности пользователей сервисов по подбору психологов продиктовано угнетением потребительской активности. В компании связывают это с общей макроэкономической ситуацией: растущая осторожность в расходах стимулирует потребителей отказываться от трат, которые не относятся к базовым потребностям, в том числе на психотерапию.

Дарья Шубина считает, что насыщения достиг именно онлайн-сегмент психологической помощи. Здесь сейчас достаточно высокая конкуренция и активные промопродажи, констатируют в «Чек индексе». В центре «Психодемия» считают, что период бурного роста бизнеса агрегаторов психологических услуг завершился: из-за высоких комиссий с них уходят опытные специалисты. Это стимулирует людей искать психологов через личные рекомендации.

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Несмотря на снижение спроса, стоимость психотерапии растет. Согласно T-Pay, средний чек на профильных онлайн-сервисах в январе—марте составил 3,4 тыс. руб., увеличившись на 10% год к году. В «Чек индексе» заметили рост на 4%, до 3,9 тыс. руб. В «Ясно» считают, что подорожание связано с инфляционными процессами и растущей востребованностью более опытных специалистов, чьи услуги дороже.

Рамиль Альшин не ждет дальнейшего снижения спроса на онлайн-психологов. «Проникновение терапии в нашей стране еще сравнительно невысоко»,— поясняет он. В «Ясно» рассчитывают, что спрос на онлайн-психотерапию снова начнет увеличиваться в третьем-четвертом кварталах 2025 года. Но Дарья Шубина предполагает, что рынок ментального здоровья будет развиваться преимущественно за счет офлайн-сегмента и интегрированных моделей помощи.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва, Виктория Колганова