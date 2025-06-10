Силы ПВО за два часа сбили 76 беспилотников

Минобороны России заявило, что в период с 21:50 до 23:55 мск силы ПВО сбили 76 беспилотников. Атаке подверглись шесть регионов.

Как уточнило ведомство, 46 БПЛА сбиты над территорией Брянской области. Еще 16 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, девять — над Крымом, по два — над Орловской и Калужской областями, еще один — над Воронежской областью.

Ранее аэропорт Калуги приостановил работу. Опасность атаки БПЛА объявляли в Воронежской, Брянской, Орловской областях и Крыму.