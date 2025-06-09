Трамп пообещал отправить больше Нацгвардии в Калифорнию, если потребуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Калифорнию дополнительные войска Национальной гвардии, если протесты продолжатся. Перед этим он заявил, что поддержал бы арест губернатора штата Гэвина Ньюсома, поскольку считает его ответственным за произошедшее.

«Участники мятежа имеют тенденцию плевать в лицо солдатам Национальной гвардии — мужчинам и женщинам. <...> Если они плюнут — мы ударим, и я обещаю вам, что ударим их сильнее, чем когда-либо»,— сказал господин Трамп (цитата по Reuters).

Протесты против иммиграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей, столкновениями с полицией. Президент США направил в штат 2 тыс. бойцов Национальной гвардии для подавления протестов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ заявил, что подаст в суд на Дональда Трампа за ввод войск без согласования с властями штатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».

Екатерина Отрашкевич