Не все дома

Заксобрание Нижегородской области рассмотрит во втором чтении поправки к закону о капремонте многоквартирных домов для приведения к нормам Жилищного кодекса РФ. Предлагаемые изменения исключат из областной программы капремонта дома с износом свыше 70% и здания, ремонт которых обойдется дороже установленной стоимости работ. Таких домов в Нижегородской области пока нет, но неясно, что с ними делать, если они появятся, опасаются некоторые депутаты. В правительстве заверили, что ремонт оплатят из бюджета, а жильцов расселят.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области из программы капремонта планируют исключить не только аварийные или подлежащие сносу дома, но и здания, реконструкция которых нецелесообразна, так как они изношены более чем на 70%. Кроме того, из программы предложено исключить дома, стоимость ремонта которых превышает установленные областным правительством предельные цены, а также дома, в которых менее пяти квартир. Поправки к региональному закону «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах…» 9 июня обсудил профильный комитет регионального парламента.

Кардинальных изменений программа капремонта не претерпит, заверил глава комитета Владимир Беспалов.

В областном правительстве сообщили, что износ конструкций выше 70% был выявлен лишь в четырех домах на улицах Славянской и Студеной в Нижнем Новгороде с момента старта программы в 2014 году, а информации о других подобных зданиях сейчас нет.

Кроме того, из программы капремонта исключат дома, которым требуется ремонт дороже максимальных нормативов, прежде их ремонтировали исправно в рамках предельной стоимости работ, добавил господин Беспалов. Тем не менее в предложенных поправках подробно не раскрыта дальнейшая судьба таких домов, если они обнаружатся в будущем, и вопросы финансирования их капитального ремонта, а также действия властей в таких ситуациях, отметил депутат Николай Упирвицкий. «Дом изношен менее чем на 70%, просто дорого делать ремонт, и мы его исключаем. И что в таком случае делать людям, которые в нем живут?» — задался вопросом депутат.

Его коллега Евгений Зудилин предположил, что с «нерентабельными» домами, если они появятся, делать ничего не станут: «Для этого их и исключают из программы».

Однако глава управления капремонта и благоустройства областного министерства энергетики и ЖКХ Александр Гусев заверил, что порядок действий властей на этот случай прописан в постановлении областного правительства, и права собственников и арендаторов квартир и нежилых помещений нарушены не будут. «В этом случае дома переведут в категорию нежилых и сдадут их инвесторам. Или будут ремонтировать за бюджетный счет»,— разъяснил господин Гусев. При этом областное законодательство обяжет власти не только доплатить за капитальный ремонт из бюджета, но и предоставить собственникам квартир новое жилье, а нанимателям — муниципальный жилой фонд.

Тем не менее депутаты спросили, зачем «нерентабельные» дома выводят из областной программы, если работы все равно будут дополнительно финансироваться из бюджета.

Они полагают, что такие дома не стоит исключать, тем более, если собственники платят взносы в фонд. В категорию таких домов сейчас попадают многие объекты культурного наследия, стоимость их ремонтов значительно выше утвержденной максимальной стоимости работ, отметил господин Беспалов. Его коллеги добавили, что объекты культурного наследия исключать из программы капремонта нельзя, раз фонд собирает с жильцов взносы, здания так или иначе придется ремонтировать, даже за бюджетный счет. Примером для властей Владимир Беспалов привел Калининград, где, по его словам, бюджет финансирует до 90% стоимости ремонта объектов культурного наследия.

Вице-спикер заксобрания Герман Краснов полагает, что работе фонда нужно больше «вариативности». Господин Краснов отметил, что жильцов часто устраивает состояние их домов, с которым они ничего делать не хотят, несмотря на то, что условия там уже не вполне пригодны для жизни. «Получается коллизия: жители говорят одно, администрация другое, закон — третье. Нужно помочь людям определяться»,— подчеркнул депутат.

Его коллега Александр Тимофеев напомнил, что исторические дома власти реквизируют у собственников через процедуру объявления чрезвычайной ситуации, и владельцы домов в центре Нижнего Новгорода вынуждены отстаивать свои права в судах, так как не согласны отдавать свои квартиры.

Областной парламент рассмотрит поправки к закону на очередной сессии, которая должна пройти 19 июня.

Владимир Зубарев