Зачтется все

Минсоцполитики Нижегородской области инициировало поправки к закону о социальной поддержке детей-сирот, которые позволят вернуть на региональном уровне механизм жилищных сертификатов. С июля 2024 года эта мера стала исключительно федеральной. Условия получения сертификата лишили многих сирот возможности обрести жилье и даже заставили расторгать браки из-за несоответствия требованиям о доходах для получения льготы. Сейчас право на жилье от государства в Нижегородской области имеют 2,9 тыс. сирот. Ежегодно министерство планирует тратить на сертификаты свыше 300 млн руб. из областного бюджета. Региональному парламенту рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях.

Федеральные требования по выделению квартир детям-сиротам не устроили нижегородские власти

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минсоцполитики Нижегородской области возвращает в регионе возможность предоставления жилищных сертификатов сиротам. Соответствующие поправки к закону «О мерах социальной поддержки детей-сирот…» 9 июня обсудили депутаты комитета заксобрания по энергетике и ЖКХ. Как рассказал министр Игорь Седых, региональный нормативный акт предложено дополнить новой статьей о сертификатах и требованиях к получателям льготы. Размер суммы жилищного сертификата планируется определять исходя из нормы 30 кв. м, помноженных на стоимость жилья, утвержденную методикой Минстроя РФ поквартально (во втором квартале 2025 года стоимость квадратного метра жилья в Нижегородской области оценена в 123,7 тыс. руб.— «Ъ»). Предполагается, что сертификатом на жилье смогут воспользоваться сироты в возрасте 18–23 лет, которые не желают или не могут ждать, пока квартиру выделит муниципалитет, а будут искать ее самостоятельно, отметил господин Седых.

Как писал «Ъ-Приволжье», жилищные сертификаты в Нижегородской области ввели еще в 2022 году, не дожидаясь соответствующего решения на федеральном уровне. На эти цели в областном бюджете на 2023–2025 годы было предусмотрено 1,4 млрд руб.

Однако с 1 июля 2023 года эта мера дополнительной поддержки касается только детей-сирот, достигших 23 лет, и финансируется из федерального бюджета.

Одновременно ужесточились требования к получению единовременной выплаты на покупку жилья для этой категории граждан. В частности, их официальный доход должен превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и обеспечивать семье среднедушевой доход выше прожиточного минимума 16,67 тыс. руб. Иными словами, доход сироты, по федеральным, требованиям должен позволять ему прокормить семью, чтобы он смог получить сертификат на квартиру. При этом пенсии, пособия и социальные выплаты в этот доход не включаются. Прежде для получения регионального сертификата доход состоящего в браке сироты рассчитывался из совокупного дохода семьи.

«Чем больше семья, тем больше у нее доход и тем меньше шансов, что сирота получит сертификат по текущим правилам»,— разъяснил чиновник.

Из-за ужесточения требований, связанного с предупреждением мошенничества с жильем для сирот, областное правительство стало чаще отказывать им в выдаче сертификата. Так, в 2024 году власти отказали 16 из 52 обратившихся, а в 2025-м — уже 19 из 72 претендентов на жилищную выплату, подсчитал министр.

Предлагаемые министерством поправки к областному закону существенно смягчают условия предоставления выплаты на покупку жилья. Во-первых, возраст для получения сертификата снизят с 23-х до 18 лет, а во-вторых, власти будут учитывать все виды дохода семьи сироты, включая стипендии, пособия, пенсии и прочие социальные выплаты. При этом сохранятся критерии отсутствия у получателя судимостей, фактов его уголовного преследования, а также наличия у него психических заболеваний, алкогольной и наркотической зависимости, следует из текста поправок к закону. Подобные меры уже приняли в Калининградской, Тульской, Курской и Омской областях.

Минсоцполитики планирует ежегодно направлять на жилищные сертификаты 310 млн руб. Таким образом, в 2025–2027 годах на эти цели потратят около 1 млрд руб., при необходимости финансирование может быть увеличено.

В министерстве подсчитали, что при средней стоимости сертификата в 3,7 млн руб. можно за год обеспечить жильем 83 сирот. Еще 1,8 млрд руб. на квартиры для сирот ежегодно заложены в бюджете областного минстроя. Их направят на строительство жилья или на его покупку на первичном или вторичном рынке.

Сейчас право на получение жилья в Нижегородской области имеют почти 3 тыс. детей-сирот, из которых 2,5 тыс. в возрасте 19–23 лет и 529 – старше 23 лет.

Депутаты комитета сочли эффективной предложенную меру социальной поддержки. Вице-спикер Дмитрий Краснов отметил, что жилищные сертификаты смогут получить в том числе сироты, чьи родители погибли в ходе военной спецоперации. В целом законопроект позволит обеспечить жильем как можно больше детей-сирот, добавил председатель комитета Владимир Беспалов.

Поправки минсоцполитики депутаты рекомендовали принять на очередном заседании заксобрания 19 июня сразу в двух чтениях.

Владимир Зубарев