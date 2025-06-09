Перевозки груженых контейнеров на сетях ОЖД с начала года снизились на 0,9%
По итогам пяти месяцев текущего года объем перевозки груженых контейнеров на магистралях Октябрьской железной дороги снизился на 0,9%. Такие данные представили в пресс-службе ОЖД.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
В общей сложности в январе-мае 2025 года на сетях ОЖД было перевезено 243,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ и 5,6 млн тонн грузов (+2,5% к году).
При этом положительная динамика за указанный период времени отмечена в перевозках цветных металлов (рост в 1,5 раза), лесных грузов (+26,8%) и бумаги (+7,4%), отмечается в сообщении.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка удобрений на магистралях ОЖД в Петербурге с начала года выросла в шесть раз.