Книжные магазины просят о поддержке в рамках проекта «О платформенной экономике»

Ассоциация книгораспространителей (АСКР) предложила ограничить ценовую конкуренцию между онлайн- и офлайн-магазинами в рамках законопроекта «О платформенной экономике». По данным организации, оборот книжной розницы в I квартале вырос лишь на 1,1% за счет роста цен, тогда как продажи в экземплярах упали на 6,4%.

Доля розничных магазинов в продажах книг сократилась до 38% — минимума за четыре года. В АСКР связывают это с демпингом маркетплейсов, где цены могут быть ниже на 30–70%. В апреле ассоциация уже обращалась в ФАС с просьбой вмешаться.

Законопроект, который вступит в силу в 2026 году, может обязать маркетплейсы согласовывать скидки с продавцами. Однако в отрасли сомневаются, что книжные магазины попадут под его действие.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Каждой платформе по книге».