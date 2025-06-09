Убийство оппозиционера до Киева доведет

Сбежавший с Украины предприниматель Араик Амирханян может быть причастен к резонансному убийству в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Согласно одной из версий, бизнесмен предоставил СБУ информацию о месте жительства украинского оппозиционного политика, которого на родине заочно осудили за госизмену. Сам господин Амирханян, в свое время бывший одним из ведущих дорожных строителей на Украине и лишенный гражданства этой страны, в России также пытался заниматься бизнесом, но не столь успешно, как ранее. По некоторым данным, он попал в реестр недобросовестных поставщиков и залез в долги, расплачиваться с которыми пришлось передачей данных спецслужбам бывшей родины. Позже Араик Амирханян оказался в СИЗО по обвинению в растрате и даче взятки, за что его сейчас и судят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Араик Амирханян

Фото: соцсети Араика Амирханяна Предприниматель Араик Амирханян

Фото: соцсети Араика Амирханяна

О том, что к гибели Ильи Кивы имеет отношение как пособник 43-летний бизнесмен Араик Амирханян, стало известно в начале этой недели от источников в силовых структурах спустя полтора года после убийства экс-депутата Верховной рады. Фактически эта первая новость о ходе расследования, о каких-либо прорывах в котором СКР официально пока ничего не сообщал.

Напомним, что труп Ильи Кивы был найден 6 декабря 2023 года возле отеля «Величъ Кантри Клаб», что в деревне Супонево городского округа Одинцово. Бывший украинский депутат жил в одних из апартаментов отеля, цена которых в сутки начинается от 12 тыс. руб.

Вначале эксперты, осмотрев лежавшего лицом вниз в снегу мужчину, посчитали, что роковым для него стало колото-резаное ранение, нанесенное в районе виска. Однако детальный осмотр позволил установить, что господин Кива стал жертвой огнестрельного ранения в голову.

Задержать кого-то по «горячим следам» не удалось, но «украинский след» почти сразу стал одной из приоритетных версий следствия.

Внук героя Советского Союза Илья Кива одно время работал на железной дороге, но карьеру в политике начал с поддержки действующего киевского режима. Он не только одобрил события на Майдане, но также сотрудничал с запрещенным в России и признанным террористической организацией «Правым сектором», выступал за «украинизацию Донбасса», служил в МВД и т. д. Впрочем, потом он перешел в оппозицию, а накануне начала СВО уехал с Украины, обосновавшись в России. Киевским режимом господин Кива был назван предателем и осужден на 14 лет лишения свободы за госизмену. Версия о причастности агентов СБУ к гибели перебежчика отчасти подтверждалась высказываниями руководства спецслужбы, в которых назывались детали расправы, о которых могли знать только ее участники,— количество выстрелов, марка оружия и т. д.

Согласно последней версии, информацию о месте жительства, распорядке дня и привычках Ильи Кивы киллеры могли узнать от Араика Амирханяна. На Украине он был известен как крупный дорожный строитель, владевший целой сетью компаний, а его имя даже в свое время упоминалось в Forbes. Впрочем, потом он оказался под подозрением в хищении порядка полумиллиарда гривен, был объявлен в розыск, но вовремя успел покинуть пределы Украины. Тогда же его лишили гражданства. Причем в Киеве полагали, что он обосновался в Париже, хотя на самом деле он оказался в РФ, где числился индивидуальным предпринимателем.

Основным видом деятельности считались «аренда и лизинг грузовых транспортных средств», а сопутствующими — строительство дорог и автодорог и автомагистралей, производство бетона и сухих бетонных смесей, изделий из асфальта и т.д. Судя по всему, бизнес Араика Амирханяна шел не очень успешно, поскольку за срыв контракта управление ФАС по Москве внесло его в список недобросовестных поставщиков. А 1 июня 2023 года следователи ГУ МВД по Московской области возбудили в отношении него уголовное дело о двух эпизодах хищения или растраты вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Через месяц он был задержан и с санкции суда помещен в СИЗО.

Защита предпринимателя пыталась добиться смягчения меры пресечения на домашний арест, настаивая, что тот никуда скрываться не собирается, а потерпевшему начал добровольно возмещать якобы причиненный ущерб.

Чем закончилось это расследование, неизвестно, но в мае прошлого года Араику Амирханяну вменили уже дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий (бездействие) — ч. 3 ст. 291 УК РФ. Процесс по данному обвинению недавно начался в Дмитровском горсуде Подмосковья. По неподтвержденной информации, именно долги, достигавшее 30 млн руб., могли толкнуть его на сотрудничество с СБУ. Во всяком случае, данную информацию со ссылкой на свои источники опубликовали целый ряд Telegram-каналов.

Между тем один из адвокатов господина Амирханяна, с которым удалось связаться “Ъ”, комментировать новые подозрения в адрес своего клиента не стал. Он пояснил, что узнал о них из СМИ, но уже давно перестал представлять его интересы, а ранее защищал «по совершенно другому делу», никак не связанному с убийством Ильи Кивы.

Сергей Сергеев