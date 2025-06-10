Не округом единым

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получат право самостоятельно решать, куда расселять жильцов домов, включенных в программу комплексного развития территорий (КРТ). Такая поправка внесена в законопроект о КРТ, который сегодня, 10 июня, во втором чтении рассмотрит Государственная дума. При этом в конце мая поправка звучала иначе: предполагалось, что в городах федерального значения жители снесенных домов будут переселены в пределах того же муниципалитета или граничащего с ним. Теперь же Госдума вернулась к тому, что изначально предлагал Петербург. Впрочем, такие изменения могут внести еще большую неопределенность в волнующую граждан тему расселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко ( в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Член комитета Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко ( в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник, 10 июня, Госдума намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о КРТ, разработанный депутатами Законодательного собрания Петербурга. Вынести документ на пленарное заседание планировалось еще 28 мая, однако в последний момент дату изменили. И за это время инициатива вновь претерпела изменения.

Согласно нынешней редакции законопроекта, размещенной на сайте Госдумы, власти Москвы, Петербурга и Севастополя смогут региональным нормативным актом установить требования к местоположению многоквартирного дома, в котором собственнику предоставляется жилье взамен квартиры в доме, снесенном в рамках КРТ. То есть, куда переедут жители петербургских хрущевок, решит Законодательное собрание Петербурга. Такую поправку ко второму чтению подал депутат федерального парламента Александр Тетердинко («Единая Россия»). Еще в мае его предложение выглядело иначе: предлагалось переселять граждан в пределах того же муниципалитета или граничащего с ним, а также в других МО с согласия собственника. Согласно нынешней редакции Жилищного кодекса (ЖК РФ), новое жилье предоставляется в границах того же поселения или городского округа.

Документ претерпел изменения в результате «процесса согласования между ведомствами и всеми заинтересованными субъектами», заявляет депутат ЗакСа Петербурга и один из авторов первоначального законопроекта Денис Четырбок. По словам Александра Тетердинко, идеей переселять в границах МО оказалась недовольна Москва.

«Было решено все-таки дать возможность городам федерального значения самостоятельно определять географию. Мы можем это только приветствовать: чем у регионов больше возможностей, тем больше мы можем учитывать свою региональную специфику»,— прокомментировал «Ъ-СПб» господин Четырбок.



Закон о КРТ (полное название — закон № 444–59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге»), внесенный губернатором города Александром Бегловым, был принят еще в июне 2022-го. Как теперь признаются некоторые депутаты, сделано это было поспешно. Документ предполагает переселение горожан из хрущевок 1957–1970-х годов постройки в новое жилье без гарантии предоставления равнозначной площади в той же локации, где находилось старое. Закон после протестов жителей был приостановлен. Его «заморозку» продлевали уже три раза, последний — в декабре 2024 года.

Управляющий партнер юридической компании 4R Group Михаил Бойцов отмечает, что на федеральном уровне никак не определено, в каких границах должно находится новое жилье. «Жилищный кодекс не определяет удаленность такой территории от территории КРТ — данный вопрос находится в сфере компетенции региона. Следовательно, можно предположить, что нормативным правовым актом субъекта РФ может быть определена любая территория, в том числе достаточно отдаленная от места расселения жильцов в зоне КРТ. Более того, Жилищный кодекс не обязывает регионы размещать такую территорию в границах данного субъекта РФ. Можно сделать вывод, что поправки к закону создают дополнительную неопределенность в части местонахождения многоквартирных домов, где могут располагаться равнозначные жилые помещения»,— замечает Михаил Бойцов.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Градостроительный кодекс (ГК) РФ, которые, как заявляет Денис Четырбок, «снимают определенные бюрократические барьеры» в процедуре КРТ для городов федерального значения. Поправками разрешается приступить к реализации КРТ без внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и Генеральный план города.

«Процедура КРТ предполагает вынесение на публичные слушания проектов планировки конкретных участков. После утверждения проекта вносятся изменения в ПЗЗ и Генплан. Без поправок в Градостроительный кодекс реализация программы КРТ была бы затруднена до тех пор, пока не будут внесены изменения в ПЗЗ и Генплан. Это достаточно длительная процедура. Поправки нужны, чтобы дело не стояло: программа КРТ сможет развиваться, а поправки в ПЗЗ и Генплан будут внесены при ближайшей корректировке»,— объясняет нововведения Денис Четырбок.

При этом последующие изменения в градостроительную документацию будут внесены без общественных обсуждений и публичных слушаний, замечает Михаил Бойков. «Проектом закона упрощается процедура комплексного развития территории. Начать мероприятия по КРТ можно до внесения изменений в Генплан и ПЗЗ, при этом общественные слушания будут не нужны»,— заключает юрист.

Надежда Ярмула