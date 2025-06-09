Мединский вспомнил о беседе с украинским переговорщиком Киреевым в 2022 году

Помощник российского президента Владимир Мединский рассказал, что после первых переговоров с делегацией Украины в 2022 году поговорил с одним из переговорщиков около 15 минут. Речь, по его словам, идет о Денисе Кирееве, который погиб вскоре после переговоров.

«Это было 28 февраля. Объявили перерыв: кто-то пошел курить, кто-то в туалет, кто-то кофе пить. А я остался у стойки бара, она была пустая. Стоял рядом с Киреевым, мы минут 15 говорили о жизни в Крыму. Он, кажется, когда-то жил там. Это был просто разговор ни о чем»,— рассказал Владимир Мединский в интервью RT. «Говорили ни о чем, это был просто social talk, все. И на следующую встречу он не приехал. Все видели, что я говорил с ним. Это не скрывалось. Мы никого не отталкивали: кто-то подходил к нам во время разговора, кто-то отходил»,— пояснил он.

О гибели Дениса Киреева сообщалось в марте 2022 года. ГУР Минобороны Украины объясняло, что он погиб при выполнении специальной задачи. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что мужчина был убит сотрудниками СБУ при задержании в центре Киева.