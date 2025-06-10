Логопарки дорого обходятся

В мае 2025 года себестоимость строительства складской недвижимости достигла 67,8 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 20% больше, чем годом ранее. Однако темпы роста начинают замедляться: за период с начала года он составил всего 3%. Складские девелоперы вынуждены замедлять активность в том числе из-за сокращения спроса, который, по некоторым оценкам, за первую половину года снизится втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Стоимость строительства складской недвижимости по итогам мая 2025 года возросла на 20% год к году, до 67,8 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из совместного исследования консалтинговой компании IBC Real Estate и ГК МБМ (девелопер логопарков). Больше всего за январь—март 2025 года подорожали стоимость строительных работ (на 23% год к году, до 27,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и стройматериалы (на 18%, до 40,2 тыс. руб. за 1 кв. м). Строительство продолжает дорожать из-за роста стоимости заемного финансирования, материалов и удорожания рабочей силы, констатирует руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Антон Алябьев.

Однако темпы роста показателей замедляются: за январь—май 2025 года стоимость строительства складов увеличилась всего на 3%, подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Это связано с достижением сбалансированного уровня стоимости — цена уже отражает все факторы колебания цен, отмечает партнер консалтинговой компании CMWP Павел Якимчук.

Практически недоступное сейчас банковское финансирование и растущая себестоимость строительства заставляют складских девелоперов сокращать количество новых спекулятивных и built-to-suit (строительство под заказчика) проектов, говорит региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктор Афанасенко. В таких условиях достаточно тяжело реализовать проект с привлекательной доходностью, добавляет гендиректор ГК МБМ Юрий Менухов.

Влияют на замедление активности застройщиков растущая вакансия в складских помещениях и стабилизация арендных ставок, отмечает Евгений Бумагин. По его данным, в первом квартале 2025 года только в Москве вакантными остались 0,8 млн кв. м складских площадей, что в четыре раза больше год к году. А ставки аренды в складских пространствах с начала года выросли на 4%, что намного ниже темпов роста последних двух лет, подсчитал партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко. Для сравнения: в 2023 году арендные ставки выросли на 55% год к году, в 2024-м — на 41%, добавляет эксперт.

Текущая экономическая конъюнктура ограничивает активность не только девелоперов, но и потребителей складской недвижимости. По итогам первого полугодия 2025 года объем сделок с логопарками в целом по России сократится втрое год к году, до 1 млн кв. м, исходя из объема заключенных соглашений, подсчитал Константин Фомиченко. Тем не менее, считает Антон Алябьев, в будущем можно ожидать эффекта отложенного спроса: бизнес все еще нуждается в таких площадях и запросы будут реализованы после смягчения денежно-кредитной политики.

К концу 2025 года, прогнозирует Евгений Бумагин, тренд на замедление роста стоимости строительства складской недвижимости укрепится: показатель вырастет всего на 5% год к году. Рост цены может вовсе остановиться вслед за стабилизацией инфляции и потенциальным снижением ключевой ставки ЦБ, считает Павел Якимчук. Тем не менее, добавляет он, денежно-кредитная политика ЦБ пока не смягчается, что тормозит инвестиционную активность,— все это продолжает влиять на замедление девелоперских процессов и подталкивает к росту стоимости стройматериалов и их доставки.

София Мешкова