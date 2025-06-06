Онлайн-ритейл раскинулся на всю страну

Совокупный объем складов, занимаемых компаниями из сферы электронной коммерции, за первый квартал 2025 года увеличился на 33% год к году, до 8,4 млн кв. м. Это следствие активного развития онлайн-торговли и ввода крупных складских объектов, строительство которых началось ранее. Тем временем темпы расширения складских портфелей у офлайн-ритейлеров существенно замедлились: им приходится закрывать часть своих точек из-за большой конкуренции с маркетплейсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По итогам января—марта 2025 года объем складских площадей, занимаемых онлайн-ритейлерами, в целом по России увеличился на 33% год к году, до 8,4 млн кв. м, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. По данным IBC Real Estate, в первом квартале этого года универсальные маркетплейсы заняли около 9,7 млн кв. м складской недвижимости по всей стране, что больше на 28% год к году.

Рост объясняется активной экспансией крупных маркетплейсов и развитием сегмента быстрой доставки: такие компании наращивают инфраструктуру для роста доли на рынке, отмечает директор департамента складской и промышленной недвижимости консалтинговой компании Remain Александр Федоров. К концу 2025 года объем рынка электронной коммерции в России вырастет на 27% год к году, сформировав таким образом почти треть розничного товарооборота, следует из базового прогноза консалтинговой компании «Яков и партнеры» (см. “Ъ” от 14 марта).

Тем не менее, по предварительным итогам первого полугодия 2025 года, доля компаний из сферы e-commerce в общем объеме спроса на склады упала на 85% год к году, подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Это связано с тем, что сейчас онлайн-ритейлеры сосредоточились на оптимизации уже имеющихся складских пространств, поясняет руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Антон Алябьев.

Рост объема занимаемых онлайн-ритейлерами площадей обеспечил ввод крупных built-to-suit (строительство под заказчика) проектов, которые были законтрактованы ранее, отмечает Евгений Бумагин. За первый квартал 2025 года было введено 482 тыс. кв. м таких складов — это 83% от общего объема площадей, занимаемых компаниями e-commerce, подсчитал региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктор Афанасенко.

В то же время компании из сферы офлайн-торговли в первом квартале 2025 года заняли 8,7 млн кв. м складской недвижимости, что больше всего на 2% год к году, подсчитали в NF Group. Замедленные темпы роста показателей связаны с тем, что часть офлайн-ритейлеров вынуждена закрывать свои точки, не выдерживая конкуренции с маркетплейсами, из-за чего им требуется меньший объем складских мощностей, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева. Кроме того, у офлайн-операторов основная часть продукции хранится в физических магазинах, добавляет партнер NF Group Константин Фомиченко.

По прогнозам господина Фомиченко, компании e-commerce обгонят офлайн-сектор по объему занимаемых складских площадей уже в ближайшие годы. Основными драйверами роста показателя будут развитие региональных складов для ускорения доставки и рост доли компаний электронной коммерции в общем объеме розничной торговли — к 2027 году она вырастет до 20–25%, считает Александр Федоров.

Тем не менее ряд крупнейших онлайн-операторов сейчас оптимизируют свои складские портфели, предлагая часть площадей в субаренду, подчеркивает Полина Афанасьева. По ее словам, вскоре такие компании, по крайней мере в Москве и Подмосковье, не будут нуждаться в наращивании большого объема складов.

София Мешкова