Более 400 тысяч британских госслужащих научат пользоваться ИИ

Для всех госслужащих в Англии и Уэльсе — более 400 тыс. человек — проведут обучение использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным газеты, уведомления о таком обучении госслужащие получат 9 июня, а само обучение начнется с осени. Это часть проекта One Big Thing, в рамках которого ежегодно происходит обучение госслужащих различным современным технологиям.

Как отмечает The Guardian, также это обучение — часть мер, которые, по замыслу создателей, должны повысить эффективность госслужащих и ускорить их работу в условиях, когда в различных правительственных учреждениях сокращают десятки тысяч рабочих мест. Британское правительство уже заявляло, что госслужащие должны активнее использовать ИИ, чтобы выполнять свою работу быстрее и эффективнее.

Ранее уже была представлена пилотная версия пакета ИИ-инструментов для госслужащих Humphrey. По данным издания TechXplore, британское правительство также собирается сотрудничать с технологическими корпорациями, такими как Google, Microsoft и Amazon, для обучения госслужащих использованию ИИ в работе.

Яна Рождественская