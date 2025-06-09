Орбан: Венгрия готова платить по €1 млн в день, чтобы не впускать мигрантов

Власти Венгрии скорее готовы ежедневно выплачивать Евросоюзу штраф в размере €1 млн, нежели впускать в страну нелегальных мигрантов. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, назвав эти расходы «лучшей инвестицией в будущее».

«Брюссель угрожает и шантажирует. Мы находимся под финансовыми санкциями. Мы должны платить Брюсселю по €1 млн в день, потому что не пускаем мигрантов... €1 млн в день — это большие деньги для нас, но мы скорее заплатим, чем пустим хотя бы одного мигранта»,— сказал господин Орбан (цитата по Szeged Ma).

Виктор Орбан назвал происходящее в Европе «организованным замещением населения, с помощью которого меняются культурные основы Европы».

В июне 2024 года суд ЕС обязал Венгрию выплатить штраф в размере €200 млн, а также делать ежедневные выплаты в размере €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. В суде утверждали, что Будапешт ограничивал доступ беженцев к процедуре международной защиты, задерживал их и высылал незаконно прибывающих мигрантов.

Подробнее о ситуации с миграцией в ЕС — в материале «Ъ» «Дания и Италия попросили за всех».

Анастасия Домбицкая