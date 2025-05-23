Дания и Италия попросили за всех

Дания и Италия при поддержке еще семи государств Евросоюза призвали упростить процесс депортации иностранцев, совершивших преступления на территории европейских стран. По их мнению, то, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) интерпретирует международные конвенции, зачастую негативно сказывается на интересах стран блока. Параллельно с этим Еврокомиссия готовится ужесточать миграционное законодательство, предоставив членам ЕС больше возможностей для высылки просителей убежища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьи Европейского суда по правам человека

Фото: Vincent Kessler / Reuters Судьи Европейского суда по правам человека

Фото: Vincent Kessler / Reuters

22 мая в Риме состоялись переговоры премьер-министров Италии и Дании Джорджи Мелони и Метте Фредериксен. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос миграции, а именно проблемы, связанные с притоком беженцев в Европу, процедурой предоставления убежища и толкованием международных конвенций в отношении иностранцев.

«Это касается, в частности, баланса между правами личности и потребностью общества защищать себя от иностранцев, совершающих преступления. Потому что мы живем уже не в том мире, в котором были заключены эти конвенции. Это разрушительно для нашего общества, если мы не можем защитить себя от тех, кто приезжает сюда и не желает нам добра. Должна быть возможность депортировать больше иностранцев, нарушающих закон»,— говорилось в заявлении канцелярии датского премьера перед началом переговоров.

По итогам встречи причины обеспокоенности Рима и Копенгагена были сформулированы в письме, обращенном к Евросоюзу.

В нем говорится, что за последние годы в Европу приехало множество иностранцев, готовых интегрироваться в европейское сообщество, однако были и те, кто проигнорировал ценности ЕС, совершая преступления. «Хотя это касается лишь меньшинства иммигрантов, это может подорвать саму основу нашего общества»,— отмечается в письме.

Пока премьеры Дании и Италии заручились поддержкой лидеров еще семи стран Евросоюза: Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Все они согласились с необходимостью обратить внимание на позицию Европейского суда по правам человека, который выработал собственную интерпретацию международных договоров, включая Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

«Не расширил ли суд в некоторых случаях сферу применения конвенции в сравнении с ее первоначальным содержанием, тем самым нарушив баланс интересов, которые должны быть защищены?» — задаются вопросом авторы письма. В тексте утверждается, что в отдельных случаях право европейских властей принимать решения для защиты собственной демократии оказалось ограничено из-за позиции суда. В связи с этим, считают составители обращения, на национальном уровне страны ЕС должны иметь больше возможностей в части депортации иностранцев, совершивших, например, насильственные преступления.

Хотя Европейский суд по правам человека неоднократно за последние годы принимал решения в пользу ищущих убежища в ЕС мигрантов, нарастающую обеспокоенность европейских стран по этому вопросу можно объяснить и последними судебными прецедентами.

17 марта ЕСПЧ отклонил иск Дании, выступающей против возможности возвращения для мигрантов, высланных из страны из-за совершения тяжких преступлений. Дело касалось 37-летнего гражданина Сомали, проживавшего в Дании много лет. Он был осужден датским судом 24 раза и в 14 случаях был признан виновным в преступлениях, связанных с наркотиками, насилием и кражами. Датский суд решил депортировать мужчину в Сомали и запретил возвращаться в Данию в течение 12 лет. При этом согласно мартовскому решению ЕСПЧ, Копенгаген должен обеспечить сомалийцу возможность вернуться на территорию Дании после завершения этого срока. Правительство Дании посчитало, что такое решение «вызывает серьезные вопросы, касающиеся толкования и применения (Конвенции о защите прав человека.— “Ъ”), в частности, в отношении суверенного права государства контролировать въезд, проживание и депортацию лиц, не являющихся гражданами страны».

Утвержденная Советом Европы еще в 1950 году Конвенция о защите прав человека и основных свобод предполагает, что иностранец не может быть выдворен из страны ЕС, если на территории его государства ему может грозить опасность. А еще в 2019 году Европейский суд постановил, что страны—члены Евросоюза больше не имеют права депортировать совершившего тяжкое преступление беженца, если по возвращении на родину он может столкнуться с угрозой жизни или пытками. Такое решение суда тогда, в частности, раскритиковали власти Италии.

«Мигранты, которые насилуют, воруют и торгуют наркотиками, должны вернуться домой»,— заявил тогдашний вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Обсуждения вопроса о справедливости решений ЕСПЧ проходят на фоне стремления Еврокомиссии в целом ужесточить миграционное законодательство. В мае Совет Евросоюза утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, предполагающий усиление контроля на внешних границах ЕС. А до его окончательной реализации, которая планируется в 2026 году, ЕК предложила создать список безопасных стран происхождения. Запросы об убежище из этих стран будут рассмотрены в ускоренном порядке и «вряд ли будут удовлетворены», объясняли в Еврокомиссии. Пока в список предлагается включить Бангладеш, Египет, Индию, Колумбию, Косово, Марокко и Тунис.

К тому же европейские страны не упускают возможности ужесточать политику депортации и предоставления убежища на национальном уровне. Шаги в этом направлении, в частности, анонсировало новое правительство Германии. Недавно вступивший в должность канцлер ФРГ Фридрих Мерц обосновывал необходимость серьезного ужесточения миграционного законодательства чередой насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Лусине Баласян