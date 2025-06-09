В Госдуму внесен законопроект о запрете авиакомпаниям ограничивать ручную кладь

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади. Проект разработан сенатором Айратом Гибатдиновым.

В документе сказано, что перевозчик не вправе самостоятельно устанавливать нормы, в том числе суммарные, по весу и габаритам вещей, «которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы».

Автор проекта считает, что установленные авиакомпаниями максимальные суммарные габариты ручной клади нарушают законодательство. По его мнению, единый максимальный вес ручной клади упростит процесс перевозки и позволит бороться с недобросовестными компаниями.

Согласно Федеральным авиационным правилам, без взимания дополнительной платы пассажиры имеют право провозить:

рюкзак, дамскую сумку или портфель с вещами, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика;

букет цветов;

верхнюю одежду;

детское питание для ребенка на время полета;

костюм в портпледе;

устройство для переноса ребенка;

костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна.

Господин Гибатдинов уточнил, что принятие закона не скажется на стоимости билетов. Предлагаемый максимальный вес ручной клади в тексте законопроекта не указан.

Щербинский суд Москвы в конце мая удовлетворил требование прокуратуры и признал незаконными нормы по размерам ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа».

Екатерина Отрашкевич