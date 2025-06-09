В Прикамье главы двух районов избраны секретарями местных отделений «Единой России»

Сегодня, 9 июня, были избраны новые секретари отделений «Единой России» в нескольких территориальных образованиях Перми и Пермского края. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в Осинском муниципальном округе секретарем назначен глава муниципалитета Игорь Морозов. Господин Морозов вступил в «Единую Россию» в конце мая текущего года. Отделение партии Орджоникидзевского района Перми возглавила руководитель местной администрации Светлана Ломаева.

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Игорь Морозов возглавил Осинский округ в начале марта 2025 года. Ранее занимал должность начальника инспекции государственного технического надзора Пермского края.

Светлана Ломаева была назначена главой Орджоникидзевского района Перми в марте 2025 года. Госпожа Ломаева работает в управе с 2012 года, до этого она возглавляла финансово-экономический отдел, в должности замглавы работала с 2015 года.