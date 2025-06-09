Педро Санчесу высказали все на улице

В Мадриде прошла самая массовая за год акция протеста, участники которой потребовали отставки премьер-министра Педро Санчеса. Поводом стали расследования о возможной коррупции, под которые попали супруга главы правительства Бегонья Гомес и его ближайшие соратники. Участники митинга, организованного оппозиционной Народной партией, обвинили Санчеса в разрушении демократических институтов и потребовали его немедленной отставки. Ультраправая VOX заявила о намерении вынести премьеру вотум недоверия, но для этого ей не хватает союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие на митинге против премьер-министра Испании Педро Санчеса

Фото: Isabel Infantes / Reuters Протестующие на митинге против премьер-министра Испании Педро Санчеса

Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Мафия или демократия» — под таким лозунгом оппозиционная консервативная Народная партия (НП) вывела в воскресенье, 8 июня на одну из центральных площадей Мадрида десятки тысяч человек. Протестующие размахивали национальными флагами и скандировали «Педро Санчес — уходи в отставку», требуя досрочных выборов.

По данным властей, в акции участвовали 45–50 тыс. человек. Оппозиция же настаивает на том, что на площади собралось не менее 100 тыс.

Так или иначе, протест стал крупнейшим с мая 2024 года — тогда жители столицы выступали против амнистии каталонских сепаратистов, которая стала условием формирования коалиции Санчеса в 2023 году.

Перед собравшимися выступил лидер НП Альберто Нуньес Фейхоо. Со сцены он заявил, что Испании «нужна революция порядочности и свободы». Народная партия, подчеркнул он, готова возглавить ее как на улице, так и у избирательных урн. «Господин Санчес, перестаньте прятаться, перестаньте лгать и перестаньте бегать (от ответственности.— “Ъ”). Испания слишком хорошо знает, кто вы и что вы сделали. Уступите демократии. Назначьте выборы: мы хотим их сейчас»,— заявил политик. К нему присоединились мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда и экс-премьеры Мариано Рахой и Хосе Мария Аснар.

Поводом для протеста стала утечка аудиозаписей, из которых следовало, что бывший член правящей Социалистической рабочей партии Лейре Диес хотела получить компромат на главу антикоррупционного отдела в структуре Гражданской гвардии — предположительно для давления на ход расследований, связанных с окружением премьера Санчеса. Она отрицает обвинения, утверждая, что собирала материалы для книги о коррупции и не действовала от имени правительства или партии. Так или иначе, вскоре после начала скандала Диес вышла из рядов социалистов.

Жена премьера, Бегонья Гомес, проходит по делу о коррупции и торговле влиянием — оно возбуждено по жалобе ультраправой организации Manos Limpias («Чистые руки»).

Ее подозревают в использовании служебного положения для лоббирования частных интересов. В частности, фонд IE Africa Center, которым она руководила в 2020 году, заключил спонсорское соглашение с туристическим холдингом Globalia. Впоследствии компания получила €475 млн субсидий на спасение авиаперевозчика Air Europa в рамках антикризисной программы ЕС.

Брат Санчеса, Давид, оказался под следствием по обвинениям в торговле влиянием и финансовых нарушениях. Его подозревают в том, что, работая в совете провинции Бадахос, он получал зарплату из бюджета, не появляясь на рабочем месте. Более того, по версии следствия, Давид Санчес постоянно проживал в Португалии, чтобы избежать уплаты налогов в Испании.

Дополнительный удар по репутации правительства нанес скандал с участием Хосе Луиса Абалоса — близкого соратника премьера и бывшего министра транспорта. В феврале 2024 года его помощник был арестован по делу о получении откатов при заключении контрактов на поставку масок во время пандемии. Сам Абалос оказался под следствием.

Педро Санчес отрицает все обвинения в адрес своих близких и называет происходящее «клеветнической кампанией», развернутой правыми силами.

Весной 2024 года, после первых обвинений против супруги, он взял паузу на раздумья — и вернулся, решив остаться в кресле главы правительства.

Санчес пришел к власти в 2018 году, а в 2023-м был переизбран на второй срок. Очередные выборы намечены на 2027 год. Однако VOX уже заявила о готовности вынести вотум недоверия и предложила Народной партии присоединиться к инициативе в парламенте. Но получила отказ. Даже если бы альянс состоялся, обеим партиям все равно не хватило бы мандатов: сейчас у них 170 голосов при необходимом минимуме в 176. Чтобы преодолеть порог, оппозиции нужно переманить хотя бы одну из сепаратистских партий, входящих в правящую коалицию. Но VOX категорически не готова к союзу с каталонскими сепаратистами. Так что на данном этапе протесты скорее остаются громким сигналом недовольства, но не реальной угрозой для власти.

Вероника Вишнякова