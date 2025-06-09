Посол Израиля на Украине сообщил о передаче Украине систем Patriot

Израиль передавал Украине американские системы Patriot, которые были на вооружении страны в начале 1990-х годов, заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AP Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AP

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине,— сказал Михаил Бродский в интервью украинскому блогеру и интервьюеру проекта "У ліжку" Маричке Довбенко.— Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине».

«И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда, потому что Израиль и в военном смысле тоже помог Украине»,— добавил дипломат.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сетовал на то, что Украина и США не могут договориться о поставках Киеву дополнительных комплексов Patriot, которые США поставляют Израилю. Украинский лидер ранее говорил, что его страна готова заплатить $15 млрд за десять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако Вашингтон отказывается их продавать Киеву.

В январе портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для ЗРК Patriot. Польша планировала передать снаряды Украине. Как писал Axios, это была самая крупная поставка оружия из Израиля на Украину с начала российско-украинского конфликта.

В апреле 2024 года Израиль снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна перешла на собственные системы, а большую часть батарей Patriot хранила на складе или использовала для обучения. По информации Axios, Киев просил сначала передать вооружение США для техобслуживания, а потом направить на Украину. В публикации отмечалось, что Израиль несколько месяцев «тянул время», опасаясь ответных шагов России, включая возможную отправку новейших вооружений Ирану. Источники Axios утверждали, что Израиль уведомил Россию о своем решении. Израильские чиновники заявляли, что «возвращают системы Patriot в США».

О переговорах Владимира Зеленского и Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Язык Киева Америку доведет».

Анастасия Домбицкая