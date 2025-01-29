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Коммерсантъ FM
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Axios: США отправят Украине 90 ракет для Patriot из Израиля

Американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщили источники Axios. Снаряды планируют отдать Украине. Как пишет Axios, это самая крупная поставка оружия из Израиля на Украину с начала российско-украинского конфликта.

Израиль в апреле 2024 года снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна перешла на собственные системы, а большую часть батарей Patriot хранила на складе или использовала для обучения.

По информации Axios, Киев просил передать вооружение сначала США для техобслуживания, а потом направить на Украину. Утверждается, что Израиль несколько месяцев «тянул время», опасаясь ответных шагов России, включая возможную отправку новейших вооружений Ирану. Как пишет издание, окончательное решение о поставках оружия израильский премьер Биньямин Нетаньяху принял в сентябре, после того как власти Украины разрешили паломничество ультраортодоксальных евреев в город Умань.

Источники Axios утверждают, что Израиль уведомил Россию о своем решении. Израильские чиновники заявили, что только «возвращают системы Patriot в США».

О политике нового президента США по Украине — в материале «Ъ» «Дональд Трамп прошелся по внешней политике».

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