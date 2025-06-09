Структура «Ростеха» подписала договор купли-продажи завода «Ставрополь Авто»

Договора купли-продажи имущества ООО «АК Ставрополь Авто» за 2,2 млрд руб. заключен с компанией «Центрстройинвест», подконтрольной холдингу «Технодинамика» госкорпорации Ростех. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Активы обанкротившейся автомобильной компании удалось реализовать с шестой попытки при стартовой цене 2,5 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центрстройинвест» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 422,1 млн руб., убыток — 67,4 млн руб. Головная компания — АО «Технодинамика» — также зарегистрирована в Москве.

В аукционе участвовали два претендента: краснодарское ООО «Фаворит» и индивидуальный предприниматель Владимир Арустамов из Калмыкии, действовавший в интересах московского «Центрстройинвеста». Первый участник предложил чуть более 1,6 млрд руб., второй — свыше 2,2 млрд руб.

В состав проданного имущества вошел крупный производственный комплекс: сборочный, окрасочный и сварочный цехи, склады, испытательный полигон площадью 20 тысяч квадратных метров, земельный участок площадью более 207 гектаров, 80 единиц оборудования, а также 24 единицы транспорта и спецтехники.

За три года стартовая стоимость имущества автомобильной компании снизилась более чем вдвое. Впервые активы выставили на продажу в феврале 2022 года за 5,5 млрд руб. В январе 2024 года стартовая цена выросла до 11,2 млрд руб, но уже в марте снизилась до 10,1 млрд руб. К сентябрю стоимость упала до 5 млрд руб., а на торгах в январе 2025 года составила 2,5 млрд руб. Все предыдущие аукционы признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, бывшую заводскую территорию рассматривают для создания индустриального парка, где будут расположены высокотехнологичные производства.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Банкрот вернется в производство».

Тат Гаспарян