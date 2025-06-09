На Кубани экспорт апельсинов снизился на 20,5%

В Краснодарском крае с 1 января по 1 мая 2025 года экспортировали 2,8 тыс. т апельсинов, это на 20,5% меньше, чем в 2024 году. Цитрусовые отправили в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года из региона экспортировали 908 т мандаринов — на 70% меньше, чем в 2024 году. Товар отправили в Беларусь, Казахстан и Киргизию. Экспорт авокадо составил 90 т (+49,7%), продукцию экспортировали в Армению и Казахстан.

Отмечается, что с начала 2025 года производители Краснодарского края не экспортировали куриные яйца.

Алина Зорина