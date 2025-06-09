«Ленстройтрест» снова изменил концепцию застройки территории завода «Позитрон»

Компания АО «Ленстройтрест» направила в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга уведомление о намерении разработать новый проект застройки бывшей территории завода «Позитрон» на улице Ивана Фомина, 6 в районе станции метро «Проспект Просвещения».

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Как пишет «Деловой Петербург», согласно представленной в комитет документации, в этой локации девелопер планирует разместить многоквартирный дом, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, МФК делового назначения, а также торговые объекты.

Земельный участок площадью 2,2 га в Выборгском районе Петербурга АО «Ленстройтрест» приобрело у АО «Позитрон» осенью 2020 года за 500 млн рублей. Изначально там планировалось реализовать проект строительства ЖК бизнес-класса площадью 20 тыс. кв. м и апарт-отеля на 13 тыс. кв. м. Проект согласовала Градостроительная комиссия в обмен на обязательство также возвести в этой локации детское дошкольное учреждение.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в декабре 2023 года застройщик поменял свое решение и пытался согласовать строительство на территории бывшего завода «Позитрон» жилого здания площадью 73,1 тыс. кв. м с жилой площадью — 41,5 тыс. кв. м.

Андрей Цедрик