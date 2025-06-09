Экс-помощник полпреда президента Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначил своим десятым заместителем бывшего помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Евгения Гурария, сообщили в пресс-службе окружного правительства. Господин Гурарий будет курировать аппарат главы Ямала, государственно-правовой департамент и департамент госзаказа округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее деятельность аппарата губернатора координировала первый заместитель главы региона Ирина Новоселова, государственно-правового департамента — заместитель губернатора Сергей Климентьев, департамента государственного заказа — первый заместитель главы округа Александр Калинин. С учетом изменений:

Ирина Новоселова продолжит курировать департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, занятости населения, молодежной политики и службы государственной охраны объектов культурного наследия.

продолжит курировать департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, занятости населения, молодежной политики и службы государственной охраны объектов культурного наследия. Сергей Климентьев сохранил кураторство над департаментами по делам коренных малочисленных народов Севера, региональной безопасности и внутренней политики.

сохранил кураторство над департаментами по делам коренных малочисленных народов Севера, региональной безопасности и внутренней политики. Александр Калинин продолжит курировать департаменты экономики и имущественных отношений.

Евгений Гурарий покинул должность помощника полпреда президента в УрФО спустя шесть лет работы на посту. Ранее, в 2011 году, господин Гурарий начал работу в органах власти Свердловской области: был заместителем начальника, главой экспертного управления губернатора. В 2013 году получил должность советника председателя областного правительства, в 2016 году — заместителя руководителя администрации главы региона. В 2019 году перешел на работу в аппарат полпреда президента в УрФО. Жена Евгения Гурария, Анна Гурарий, с октября 2023 года занимает должность председателя Екатеринбургской городской думы.

Василий Алексеев