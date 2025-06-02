Селлеры открывают свои «магазины»

Ренессанс интернет-магазинов: бизнес, недовольный политикой маркетплейсов, стал чаще развивать собственные онлайн-площадки, сообщили “Ъ FM” в компании «МойСклад». Сокращение числа регистраций новых предпринимателей на агрегаторах отмечают и аналитики банка «Точка». А вот представители маркетплейсов говорят о росте как количества продавцов, так и их доходов. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Селлеров стало меньше. В 2024-м на агрегаторы вышло всего 194,4 тыс. компаний. Число регистраций новых бизнесов на маркетплейсах впервые за пять лет упало на 7%, говорится в исследовании банка «Точка». Снижение темпов прироста продавцов аналитики связывают с насыщением рынка, увеличением операционных издержек и высокой конкуренцией. При этом сами онлайн-площадки в интервью “Ъ FM” заявили, что партнеров у них, напротив, стало больше. Так, в Wildberries и Russ количество активных селлеров выросло на 22% по сравнению с 2023-м, а с Ozon сотрудничают более 600 тыс. предпринимателей, что на треть больше, чем год назад, девять из десяти — представители малого и макробизнеса. Только вот условия для игроков ужесточаются, поделилась селлер Кристина:

«Площадки тарифы только повышают. В настоящий момент есть тренд на снижение количества селлеров.

Те игроки, которые хотели сотрудничать с маркетплейсами, уже это сделали и имели возможность либо остаться, либо уйти. Те, кто остались, идут по пути укрупнения. В каждой из ниш сформировался определенный профессионал».

Тарифы увеличиваются, но зарабатывают не только маркетплейсы. Доходы продавцов в прошлом году выросли от 44% до 70%, замечают представители самих площадок. Wildberries и Russ, например, как выяснил “Ъ FM”, выплатил селлерам почти 3 трлн руб. за реализованные на площадке товары. Многие торгуют сразу на всех агрегаторах, но тренд этого года — развитие собственных платформ, заметил гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев: «Построить стабильный, прибыльный, растущий бизнес, пользуясь единственным каналом маркетплейсов, сейчас невозможно. В этом году интернет-магазины обогнали такие площадки. Компании проходят опрос, и мы смотрим, какой у них основной канал продаж.

E-com снова качнулся в сторону классических онлайн-магазинов. Селлеры поняли, что если у них нет доступа к их собственной клиентской базе, то бизнес, мягко говоря, под большим риском, потому что они его не контролируют».

Но онлайн-агрегаторы глупо игнорировать, замечают аналитики. В прошлом году россияне потратили на маркетплейсах 9 трлн руб. А если разделить эту сумму на численность населения страны (на 1 января 2025-го ее предварительная оценка составила 146 028 325 человек, сообщил Росстат), то каждый из нас «оставил» 61,5 тыс. руб. И рынок интернет-торговли будет только расти, считает гендиректор Infoline-аналитика Михаил Бурмистров: «Онлайн в России в целом продолжает достаточно динамично развиваться. И этот спрос выше 30%. При этом крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, растут еще быстрее, примерно 47% и 40% соответственно. Самое главное — надо понимать, что у более 80% селлеров в целом продажи минимальные. Основные объемы формируют от 7 до 10% ключевых крупнейших игроков».

В лучшей ситуации находятся производители, отмечают собеседники “Ъ FM”, ведь они могут не участвовать в ценовых войнах. Но есть и минусы: маркетплейсы — обезличенная история, а российский бизнес сейчас конкурирует за лояльность клиента. Крупные продавцы с агрегаторов не уйдут, но поставщиков станет заметно меньше, считает гендиректор фабрики Rels Иван Петраков: «Вышли мы на площадки до пандемии COVID-19. Тогда с чека 80% приходило нам, 20% забирали площадки, сейчас это соотношение 50:50 в лучшем случае. У тех, кто продают со своих складов, ситуация кратно хуже. Мы сами как продавцы и поставщики виноваты: были большие финансовые вложения в инфраструктуру маркетплейсов. Сейчас даже крупные федеральные сети не в состоянии конкурировать по срокам и ценам логистики.

Все маленькие поставщики, посредники отвалятся в рамках года-двух, останутся производители и официальные дилеры».

Уход мелких игроков может обелить рынок, но комиссию никто не снизит. Площадки инвестируют миллиарды в инфраструктуру и складские помещения. Так что все издержки в конечном итоге по итогу лягут на плечи не только крупных селлеров, но и покупателей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова