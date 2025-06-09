Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, за счет чего, помимо «яблочного» бренда, в рейтинг попали Samsung и Xiaomi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Базовый iPhone вернулся в статус лидера глобальных продаж. По данным Counterpoint Research, самым продаваемым смартфоном первого квартала стала обычная актуальная модель с индексом 16. Впервые за два года базовая версия заняла первую строчку рейтинга.

iPhone 16 в вариациях Pro Max и Pro по итогам текущего первого квартала заняли вторую и третью позиции соответственно. С учетом вызовов в Китае, где государственные субсидии и конкуренция со стороны Huawei повысили давление на премиальный сегмент, это хорошее достижение. Ситуацию выправили результаты Apple в Японии, а также на рынках Ближнего Востока и Африки. В том числе благодаря этому Pro-моделям все еще удается обеспечивать Apple почти половину всех продаж iPhone. Такое положение наблюдается третий квартал подряд. Сразу за 16 Pro, на четвертой строчке, закрепилась прошлогодняя базовая модель, которая за год уступила всего две позиции.

Ближайшим к «яблочному» пелотону оказался Samsung с моделью из бюджетного сегмента Galaxy A16 5G. Он попал в пятерку лучших за счет расширения присутствия на рынках Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. Этот результат лучше, чем у прошлогоднего предшественника — A15 5G. Чуть меньшим успехом и уже шестой позицией в рейтинге довольствуется еще один «бюджетник» южнокорейского производителя — Galaxy A06. Правда, его судьба куда менее интересна, чем результаты текущего флагмана Galaxy S25 Ultra. Можно предположить, что накопленный годами авторитет старшего устройства в линейке, а также интеграция инструментов искусственного интеллекта Gemini, которые ощутимо персонализируют пользовательский опыт, позволили Samsung не просто остаться в списке лучших, но и за счет престижа своей технологичности продать больше моделей в том числе в других ценовых категориях.

Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, структура лидеров почти не изменилась: Apple и Samsung продолжают доминировать, но доля бюджетных моделей в топе растет. В начале 2024 года наблюдался относительный паритет: пять мест в десятке самых продаваемых у Apple и пять у Samsung. В первые три месяца этого года «яблочной» компании удалось сохранить число строчек, а вот южнокорейский бренд уступил одну позицию Xiaomi, которая показала сильные продажи смартфона Redmi 14C 4G. Последней удалось забраться сразу на восьмую строчку.

Александр Леви