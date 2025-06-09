Кабмин не поддержал включение победы над Финляндией в список дней воинской славы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова о признании 19 сентября новым днем воинской славы России. Согласно его инициативе, 19 сентября 1944 года следует считать днем победы над Финляндией.

В кабмине этот проект не одобрили и отметили, что боевые действия, развернувшиеся в 1941–1944 годах на северо-западном направлении, «в отечественной историографии отдельно не выделяются и рассматриваются как часть Великой Отечественной войны». В свою очередь, победы СССР в Великой Отечественной и Советско-японской войнах были ознаменованы актами о капитуляции Германии и Японии, а даты их подписания включены в перечень дней воинской славы.

В правкомиссии также указали на то, что «19 сентября 1944 года Финляндия заключила перемирие с правительством СССР и Соединенного Королевства». Таким образом, «с учетом приведенных исторических обстоятельств установление Дня Победы СССР над Финляндией представляется некорректным», заключили в кабмине.

Божена Иванова