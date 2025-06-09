Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию станции метро «Парк Победы»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт Петербурга выдала положительное заключение по проекту реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Утвержденный срок выполнения работ — до 6 августа 2027 года, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб» Фото: Андрей Цедрик / «Коммерсантъ СПб»

Согласно документу, новый вестибюль станции «Парк Победы» будет трехэтажным, один из них запланирован под землей. Высота сооружения составит 10,85 м, площадь застройки — 855,5 м. Помимо этого, на станции предполагается заменить эскалаторы.

Напомним, что ранее комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга внес вестибюль «Парка Победы» в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН). Градозащитники неоднократно пытались добиться признания объекта памятником архитектуры.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что работами по реконструкции станции метро «Парк Победы» в Петербурге за 3,2 млрд рублей займется компания «Эн-Системс».

Андрей Цедрик