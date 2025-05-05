КГИОП вновь внес вестибюль «Парка Победы» в список объектов с признаками ОКН

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга внес вестибюль «Парка Победы» в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН). На соответствующий документ обратил внимание «Деловой Петербург».

Вестибюль «Парка Победы» пытаются признать памятником уже во второй раз, соответствующее заявление было подано в конце апреля. Также градозащитники направляли обращения о включении постройки в реестр ОКН в октябре 2024 года.

В документе объект указан под названием «Архитектурный ансамбль "Мемориальная зона бывшего кирпичного завода (крематория)" и наружный вестибюль станции метрополитена "Парк Победы"». Его адрес: Московский проспект, 188.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реконструкцией станции метро «Парк Победы» в Петербурге займется компания «Эн-Системс».

Дарья Астанина