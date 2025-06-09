Двум жителям Башкирии вынесли приговор за осквернение символов воинской славы

Верховный суд Башкирии вынес приговор двум жителям Нефтекамска за осквернение символов воинской славы России и памяти защитников Отечества, совершенное публично группой лиц (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Им назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием из зарплаты 15% в доход государства. Осужденных также лишили права заниматься волонтерской работой на мероприятиях патриотического характера, а также деятельностью, связанной с патриотическим воспитанием несовершеннолетних на 3 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии и в пресс-службах прокуратуры республики и регионального управления СКР.

В сентябре 2024 года фигуранты уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения справили нужду на стоящий в Аллее памяти Великой Отечественной войны в Нефтекамске бронетранспортер.

Подсудимые признали вину.

Венера Хисамова