Выпускники просчитались с ожиданиями

Прошедший ЕГЭ по математике посчитали слишком сложным. На профильный экзамен начали массово жаловаться московские ученики и их родители. Некоторые из них утверждают, что задания были «одними из самых сложных в истории ЕГЭ». Больше всех пострадали выпускники, которые рассчитывали на высшие баллы. Действительно ли экзамен оказался одним из самых сложных? И как это повлияет на поступление? Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Профильный ЕГЭ по математике выпускники сдавали 27 мая. За неделю экзамен успели обсудить в соцсетях, и накопилось множество жалоб. Так, московские ученики оказались не готовы к сложности некоторых заданий. Пробные варианты многим из них удавалось сдавать на 85 баллов и выше. Теперь же они «молятся на 70 баллов». Судя по публикациям в профильных СМИ и соцсетях, часть выпускников посчитали, что задания «явно не уровня школьной программы». Сложность ЕГЭ подтвердили и те, кто готовил к экзаменам.

Правда, касается это только самой продвинутой части, в остальном задания не отличались от того, что было в прошлые годы, говорит преподаватель Антон Низовцев: «Он был кратно сложнее, если говорить о высокобалльниках, о том, чтобы набрать 90-100 баллов. Есть первая тестовая часть, которую проверяет компьютер, нормальный ученик делает ее минут за 20, вторая часть, которую уже проверяют эксперты ЕГЭ, не сложнее, чем в прошлом году. А те задачи, которые рассчитаны на самых подготовленных детей, действительно были значительно сложнее. В 2023 году был тоже очень сложный ЕГЭ: примерно 250 стобалльников на всю Россию. Соответственно, мы посмотрим, сколько будет стобалльников в этом году, я не думаю, что их будет больше 250».

В 2024 году организаторы ЕГЭ изменили систему подсчета баллов по математике. Теперь, выполнив чуть больше трети всех заданий, уже можно получить высокую оценку, например, 70 баллов. При этом конкуренция за места в самых востребованных вузах обострилась. Поэтому усложнение экзамена может пойти на пользу некоторым абитуриентам, считает преподаватель Андрей Перевеев: «Действительно, если сравнивать с прошлым годом, то получить 90-100 баллов было немного сложнее. Но если сравнивать с другими годами, то так однозначно судить уже нельзя.

То, что пытались завалить, вряд ли стоит говорить. У нас в стране довольно много очень способных школьников, которые могут написать экзамен на высокие баллы. В последнее время, когда поступают люди в действительно топовые места, проходной балл на пять баллов меньше, чем максимально возможный. Люди сдают экзамены на настолько высокие оценки, что отсортировать самых лучших оказывается достаточно тяжело. Мне кажется, усложнение экзамена в верхней части, возможно, даже оправданно».

В прошлом году средний балл ЕГЭ по математике составил 62,5. А в 2023-м — 55. В тот год выпускники также жаловались на особую сложность экзамена. Вузы всегда учитывают средний балл. Поэтому абитуриентам переживать не стоит, говорит исполняющий обязанности ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин: «Проходной балл формируется исходя из того, куда абитуриенты подадут документы. У нас с вами есть абитуриенты и есть места, куда они поступают, и у них в одном году одни баллы, скажем, очень высокие, в другом году менее высокие, и это влияет на проходные баллы, но не влияет на то, сколько людей поступит и на какие специальности.

Попросту говоря, 100 баллов получает в десять раз меньше людей, чем год назад, но число популярных мест постоянное, значит, будет просто ниже проходной балл».

Итоговые оценки за ЕГЭ по математике выпускники должны узнать до 10 июня. Те, кто не успел сдать экзамен, смогут это сделать в резервный день, он назначен на 20 июня. А вот пересдать предмет получится только 4 июля.

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Владислав Викторов, Егор Парфенов