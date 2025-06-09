СКР возбудил уголовное дело по факту гибели в ДТП 16-летней жительницы Башкирии

Белорецкий межрайонный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

ДТП произошло в минувшую субботу, 7 июня, в селе Красная Башкирия. По версии следствия, водитель «Лады Приоры», двигаясь по Октябрьской улице, наехал на 16-летнюю девушку на электросамокате и оставил место происшествия. Подросток скончался в реанимации больницы в Магнитогорске. Личность водителя установили.

Венера Хисамова