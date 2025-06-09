Суд в Тюмени вынес приговор студентам по обвинению в диверсии на железной дороге

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу о диверсиях на железной дороге двум студентам Тюменского колледжа социальных и производственных технологий Даниилу Коркину и Максиму Юрчуку, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Уголовное дело расследовалось следователями СКР на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Они признаны виновными по «а,б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии), по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация). Суд учел, что на момент совершения преступлений они не достигли совершеннолетнего возраста, и назначил Юрчуку восемь лет лишения свободы, Коркину — девять лет. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд установил, что в ноябре 2023 года молодые люди начали переписываться в Telegram с неизвестным, по наводке которого за вознаграждение подожгли релейные шкафы на участке Свердловской железной дороги (СвЖД) в Тюмени, а также готовились поджечь локомотив и электровоз. Ущерб составил более 2,3 млн руб., а вознаграждение за содеянное они получили в виде криптовалюты, которую перевели в рубли.

Напомним, в ноябре сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали двух подростков, обвиняемых в поджогах на станциях. Инцидент с релейными шкафами произошел 1 ноября на перегоне «Утяшево — Тюмень», вторую попытку поджога они совершили 17 ноября на ЖД-станции «Тюмень». В поджогах участвовал еще один подросток, его поместили в ИВС для несовершеннолетних в связи с тем, что он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ирина Пичурина