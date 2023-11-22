В Тюменской области задержали подростков за поджоги на железной дороге

Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали двух подростков, обвиняемых в поджогах на ЖД станциях. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 267 УК РФ (покушение на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, 1 ноября на перегоне «Утяшево-Тюмень» Свердловской железной дороги подростки хотели поджечь три релейных шкафа, но не смогли. Вторую попытку они совершили 17 ноября на ЖД станции «Тюмень» и подожгли один из локомотивов. Вскоре после этого их задержали.

В ходе допросов выяснилось, что подростки совершали поджоги по указаниям неизвестных, с которыми познакомились в социальных сетях. Те пообещали несовершеннолетним заплатить за преступления. «По ходатайству органов следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В поджогах участвовал еще один подросток, его поместили в ИВС для несовершеннолетних в связи с тем, что он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. «Его действиям также будет дана правовая оценка», —дополнили в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений, ход расследования находится на контроле руководства управления.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что с начала СВО на Украине сотрудники УФСБ предотвратили семь посягательств на объекты транспортной инфраструктуры в Свердловской области, в том числе железные дороги.

Мария Шараева

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