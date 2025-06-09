SuperJob: средняя зарплата выпускников-айтишников выросла на 30 тыс. руб. за год

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob обновил рейтинг средних заработных плат у выпускников IT-направлений вузов. МФТИ вновь возглавил список со средней зарплатой молодого специалиста 330 тыс. руб. За последний год сумма увеличилась на 30 тыс. руб.

Второе место делят петербургский ИТМО и МГУ им. М. В. Ломоносова. Зарплата выпускников IT-направления московского вуза выросла за год на 16%. В обоих учебных заведениях средняя заработная плата составила 290 тыс. руб. На третьем месте расположилось сразу три университета из Москвы: МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ и НИУ ВШЭ — их айтишники получают в среднем 280 тыс. руб.

В десятку также вошли: СПбГУ, Университет Иннополис, МГТУ СТАНКИН, НИУ МЭИ, МАИ, КФУ, НИТУ МИСиС, НГУ, СПбПУ Петра Великого, СПбГЭТУ ЛЭТИ, НГТУ, ННГУ, ТПУ, НИУ МИЭТ, СПбГУТ им. проф. М. А, Бонч-Бруевича, УрФУ им. первого президента России Б. Н. Ельцина. Средние зарплаты выпускников в этих вузах составляют от 180 тыс. до 270 тыс. руб. Самый высокий рост среди них показали зарплаты выпускников казанского университета — на 40 тыс. руб.

Среди 70 высших учебных заведений, попавших в топ-20 от SuperJob, опустился в рейтинге только Оренбургский государственный университет. Там рост средних заработных плат не зафиксирован.

Степан Мельчаков