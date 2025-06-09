Полуфиналистка Roland Garros Буассон поднялась на 296 позиций в рейтинге WTA

Полуфиналистка Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) француженка Лоис Буассон заняла в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 65-е место, поднявшись на 296 строчек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоис Буассон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Лоис Буассон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

22-летняя Буассон впервые участвовала в турнире Большого шлема. В матче четвертого круга она победила третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, в четвертьфинале — россиянку Мирру Андрееву, занимающую шестое место в рейтинге WTA. Француженка стала лишь третьей дебютанткой, дошедшей до полуфинала (после Моники Селеш и Дженнифер Каприати). В борьбе за выход в финал Буассон уступила будущей победительнице турнира — второй ракетке мира американке Коко Гауфф.

После завершения Roland Garros тройка лидеров рейтинга WTA осталась неизменной. Первое место занимает финалистка турнира белоруска Арина Соболенко, второе — Коко Гауфф, третье — Джессика Пегула.

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила шестое место в мировом рейтинге. В топ-100 также вошли россиянки Диана Шнайдер (12), Людмила Самсонова (18), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (28), Вероника Кудерметова (39), Анастасия Потапова (40), Анастасия Павлюченкова (56), Полина Кудерметова (62), Анна Блинкова (70), Камилла Рахимова (83) и Эрика Андреева (99).

Таисия Орлова