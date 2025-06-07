Принесенная ветром

Победительницей Открытого чемпионата Франции, который приближается к концу в Париже, стала вторая ракетка мира американка Коко Гауфф. Она в трех партиях сломила сопротивление лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруски Арины Соболенко. Из ложи прессы корта «Филипп Шатрие» — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коко Гауфф во время финального поединка против Арины Соболенко Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Момент финального матча между Коко Гауфф и Ариной Соболенко (на фото) Фото: Denis Balibouse / Reuters Момент финального матча между Коко Гауфф (на фото) и Ариной Соболенко Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Арина Соболенко Фото: Denis Balibouse / Reuters Коко Гауфф (слева) и Арина Соболенко после матча Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Коко Гауфф празднует победу на Открытом чемпионате Франции по теннису Фото: Lisi Niesner / Reuters Коко Гауфф после победы в финале Roland Garros в окружении девушек и молодых людей, подающих теннисистам мячи Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Коко Гауфф во время финального поединка против Арины Соболенко Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Момент финального матча между Коко Гауфф и Ариной Соболенко (на фото) Фото: Denis Balibouse / Reuters Момент финального матча между Коко Гауфф (на фото) и Ариной Соболенко Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Арина Соболенко Фото: Denis Balibouse / Reuters Коко Гауфф (слева) и Арина Соболенко после матча Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Коко Гауфф празднует победу на Открытом чемпионате Франции по теннису Фото: Lisi Niesner / Reuters Коко Гауфф после победы в финале Roland Garros в окружении девушек и молодых людей, подающих теннисистам мячи Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Арина Соболенко подняла глаза к небу и накрыла голову полотенцем терракотового цвета с логотипом Roland Garros. До начала церемонии награждения участниц финала, в котором на турнирах Большого шлема впервые с Australia Open-2018 встречались первая и вторая ракетки мира, еще оставалось несколько минут. И этой необычайно одаренной в физическом плане молодой женщине, спортсменке от Бога хотелось провести их наедине с собой, оградив себя от фотообъективов и телекамер.

Но заглушить досаду от обидного поражения оказалось слишком трудно, и, получая трофей, положенный финалистке турнира, Соболенко расплакалась. Ее душила досада. Это совершенно точно был не ее день.

Обстоятельства оказались сильнее нее, и переиграть американку Коко Гауфф, настырную чемпионку US Open-2023 c умной головой, быстрыми ногами и умелыми руками, которая уже была в финале Roland Garros и спустя три года после поражения от польки Иги Швёнтек снова вернулась туда, она не сумела.

Последние две недели парижская погода напоминала американские горки. За прохладным началом турнира последовала жаркая середина, потом снова похолодало, а в субботу обещали дожди. Однако по ходу матча дело до них так и не дошло, в результате чего весь финал проходил под открытым небом. На среднем ярусе арены «Филипп Шатрие», где находится ложа прессы, резкие порывы ветра ощущались не слишком сильно. Но на самом ее дне, где воздушные потоки циркулируют совершенно иначе, они то и дело поднимали песчаную крошку, меняя траекторию мяча.

Подобные условия в теннисе всегда выгоднее той из двух соперниц, которая сильнее подкручивает мяч и перебивает его через сетку с запасом, по более высокой траектории. И в данном случае в выигрыше оказалась Коко Гауфф, которая сумела лучше приспособиться и оказалась терпеливее. Начало матча осталось за Соболенко, которая повела с двумя брейками — 4:1. Однако стоило американке полностью войти в игру, как у белоруски пошли неточности — как у сетки, так и на задней линии. И Гауфф догнала ее.

Когда все закончится, Соболенко скажет, что худшего финала по качеству игру в ее исполнении не было. Грубейшие ошибки, которыми она то и дело дарила сопернице важнейшие очки, встали на поток.

Американка тоже действовала небезупречно, но выглядела более спокойной и уверенной. Тем не менее тай-брейк первой партии остался за белоруской, которая, уступая 3:5, проявила характер и взяла четыре очка подряд.

Но второй сет стал полной противоположностью первому. Гауфф полностью владела преимуществом и, даже несмотря на смазанный ею шестой гейм на своей подаче, в целом выглядела гораздо лучше. А в третьей партии Соболенко, продолжавшая сорить двойными ошибками, на два чужих брейка ответила лишь одним своим.

Последний гейм на подаче Гауфф, которая, как и Соболенко, до финала имела на своем счету 17 выигранных на грунте матчей в нынешнем сезоне, что является лучшим показателем WTA, стал главной проверкой на прочность ее нервов. И французский тренер Жан-Кристоф Форель, который, от волнения сжав кулаки, сидел в гостевой ложе, мог гордиться своей подопечной. В решающий момент турнира ее лицо выражало абсолютное спокойствие.

При счете «меньше» Гауфф немного повезло, поскольку соперница с приема ударом справа послала мяч в аут. Но это было заслуженное везение, и вскоре со второго матчбола она завершила поход за главным титулом грунтового тенниса.

В итоге — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4 за 2 часа 38 минут. Выиграв чуть больше очков активными ударами — 37 против 30, Соболенко допустила 70 невынужденных ошибок против тех же 30. А еще Гауфф досаждала ей свечами, которыми удачно завершила 16 розыгрышей.

«Ментально нет человека сильнее, чем я,— сказала Соболенко, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ” о том, что стало главной причиной ее поражения.— Просто сегодня было тяжело делать то, что я должна была сделать для победы: добавлять вариативности, идти к сетке. В таких условиях она меня просто перебегала. Не могу сказать, что грунт не мое покрытие, я действительно играла в хороший теннис до финала. Чувствовала себя прекрасно и ощущала, что могу взять титул. Но вот последний матч — это был просто какой-то треш».

Проиграв второй подряд финал на турнирах Большого шлема в этом году, белоруска, которая в решающем матче Australian Open уступила другой представительнице США, Мэдисон Кис, теперь будет готовиться к Wimbledon, где, возможно, сумеет компенсировать эти две неудачи. Гауфф же, заработав €2,55 млн чемпионских призовых и 2000 рейтинговых баллов, закрепилась на втором месте в рейтинге, да и по очкам, набранным в этом сезоне, тоже стала второй.