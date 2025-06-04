Париж слезам не верит

Полуфинальная стадия Открытого чемпионата Франции, который приближается к своей кульминации в Париже, пройдет без участия шестой ракетки мира и прошлогодней полуфиналистки Мирры Андреевой. Это выяснилось после того, как 18-летняя россиянка на главной арене турнира, корте Филиппа Шатрие, потерпела поражение от дебютантки мейджоров, 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон. С причинами этой сенсационной неудачи разбирался корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 43 невынужденные ошибки, допущенные в матче против Лоис Буассон, не позволили Мирре Андреевой второй год подряд выйти в полуфинал Roland Garros

Фото: Lisi Niesner / Reuters 43 невынужденные ошибки, допущенные в матче против Лоис Буассон, не позволили Мирре Андреевой второй год подряд выйти в полуфинал Roland Garros

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мелкий дождь вынудил организаторов Roland Garros организовать в среду около десяти часов утра под крышей корта Филиппа Шатрие совершенно неформальную легкую тренировку. Мирра Андреева, как обычно, перебивала мяч через сетку со своим спарринг-партнером, а ее сопернице Лоис Буассон ассистировал сам Янник Синнер, который, как и россиянка, за несколько часов до встречи с Александром Бубликом из Казахстана первоначально планировал провести разминку на корте №2. Иначе кому-то из них просто не хватило бы времени, ведь до начала первого женского четвертьфинала, в котором американка Коко Гауфф в трех партиях сломила сопротивление своей соотечественницы, чемпионки Australian Open Мэдисон Кис — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, оставалось менее часа.

Оппоненткой Андреевой оказалась теннисистка с бэкграундом, весьма нетипичным для столь продвинутых стадий чемпионатов Большого шлема.

Достаточно сказать, что до этого Roland Garros Буассон в свои 22 года не провела на мейджорах ни одного матча. Зато в ее карьере уже была и травма правого плеча, во многом связанная с несовершенством техники поставленного ей в детстве удара справа, и разрыв крестообразной связки левого колена, случившийся в прошлом году за несколько дней до старта Открытого чемпионата Франции. Неудивительно, что нынешний взлет Буассон ее соотечественники воспринимают как компенсацию за перенесенные испытания, и на обложке ежедневной турнирной программы фотографию обладательницы едва ли не самой рельефной мускулатуры во всей женской сетке сопровождал заголовок «Сила судьбы».

В тактическом плане характер этой встречи можно было предсказать без особого труда. Обладая мощной подачей и сильным ударом справа, француженка имеет сравнительно слабый бэкхенд. Лихо выигрывая им отдельные «шальные» очки, она куда чаще ударом слева просто перекидывает мяч на другую сторону или использует не очень сложную подрезку. В матче с таким универсалом, как Андреева, это можно было считать серьезным недостатком, и он сказался уже в третьем гейме, в котором россиянка сделала брейк.

К тому моменту все шло по плану, разработанному для россиянки ее тренером Кончитой Мартинес.

И даже подача, потерянная Андреевой в шестом гейме, вроде бы ничего не изменила. Ведь вскоре она снова ушла в отрыв — 5:3 — и даже заработала в девятом гейме первый сетбол, который соперница отыграла в розыгрыше из пяти ударов.

Второй сетбол Андреева получила примерно полчаса спустя. К тому времени она успела повторно отдать свою подачу в десятом гейме и с грехом пополам, за 14 минут, удержать ее в 12-м. Андреева вела 6:5 на тай-брейке, у Буассон не прошла первая подача, но розыгрыш все равно завершился невынужденной ошибкой россиянки. А затем она уступила еще два очка.

К тому моменту уже стало ясно, что сказывается единственный фактор, который однозначно можно было трактовать в пользу француженки. Что Андреева не справляется как с давлением трибун, которые неистово поддерживали свою теннисистку, так и с грузом собственных ожиданий. В начале второго сета Буассон ненадолго потеряла концентрацию внимания и проиграла три гейма подряд, но даже это Андреевой не помогло. Она продолжала сыпать двойными ошибками, которых в итоге набралось девять, терялась в стопроцентно выигранных ситуациях, с досады лупила кулаком по бедру и со слезами на глазах выбивала мяч куда-то на дальние ряды трибун. А Буассон тем временем на всех парах летела к своей самой большой победе, взяв оставшиеся шесть геймов.

Результат матча, продолжавшегося 2 часа 8 минут,— 7:6 (8:6), 6:3. Корреспондент “Ъ” поинтересовался у Андреевой, что стало главным в данном случае — умение наносить хорошие удары или психология.

«Думаю, большую роль сыграли оба аспекта. В плане тенниса моя соперница сыграла в некоторых ключевых моментах лучше, стабильнее, чем я, да и вела себя в три раза спокойнее»,— сказала Андреева.

Спустя сутки после главного пока триумфа ее жизни Буассон теперь сыграет в полуфинале против Коко Гауфф. Но даже в случае неудачи она перепрыгнет разом почти 300 позиций в мировом рейтинге, в район 65-го места, и станет первой ракеткой своей страны.

Андреева же, которую многие ждали в финале, не смогла даже подтвердить свой прошлогодний результат. Проблема, сопровождающая самую талантливую юную теннисистку мира с раннего начала ее взрослой карьеры, сохраняется. Она блестяще побеждает, когда чувствует себя идеально, как это было, например, в нынешнем сезоне на триумфальных для нее «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе, но пока не приобрела ключевое качество больших чемпионов — умение переламывать ход самых важных матчей, когда она считается фаворитом, а обстоятельства складываются против нее. Справиться с этой проблемой, пока она не засела слишком глубоко,— главная на данный момент задача команды Андреевой.

Евгений Федяков