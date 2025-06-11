Мал да удал

Екатеринбург, исторически сложившийся как промышленный центр Урала, сегодня трансформируется в один из ключевых деловых хабов России. Драйвером этих изменений стал малый и средний бизнес (МСБ), который демонстрирует устойчивость даже в условиях глобальных вызовов. За последние пять лет число субъектов МСБ возросло на 10,3%, а количество занятых в этом сегменте уральцев — на 25,2%. На фоне позитивной динамики сохраняются системные проблемы: главными барьерами для развития по-прежнему остаются высокая ключевая ставка, дорогие кредиты и кадровый дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти 60% субъектов МСБ Свердловской области сконцентрированы в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Почти 60% субъектов МСБ Свердловской области сконцентрированы в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рост на фоне турбулентности

Активному развитию экономики Екатеринбурга способствует малый и средний бизнес. По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), на май 2025 года в Екатеринбурге зарегистрировано почти 130 тыс. субъектов МСБ, где заняты более 415 тыс. человек. Еще 173 тыс. жителей работают как самозанятые. Всего по Свердловской области число субъектов МСБ достигло 218 тыс., в секторе трудится более 945 тыс. уральцев, а численность самозанятых составляет 389 тыс. человек.

Несмотря на вызовы последних лет, динамика показателей малого и среднего предпринимательства в регионе стабильно положительная, отмечают эксперты и свердловские власти. По оценке гендиректора краудлендинговой платформы The Деньги Евгении Шеншиной, за 2023 год число МСБ в Екатеринбурге выросло почти на 4%, их выручка увеличилась на аналогичную величину. В то же время объем налоговых поступлений превысил 13,6 млрд руб. — это почти пятая часть всей доходной части городского бюджета. Как отметил на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Знай наших: Урал» заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, за последние пять лет число субъектов МСБ в регионе возросло на 10,3%, количество занятых в этом сегменте — на 25,2%, а число самозанятых — в семь раз.

Во многом этому способствовал высокий уровень выживаемости и гибкости уральских предпринимателей. По словам международного эксперта в сфере экономики, промышленности, цифровых технологий и финтеха Александра Грифа, на фоне внешнего давления и санкционных ограничений, роста цен на сырье, дефицита некоторых комплектующих и повышенной ключевой ставки ЦБ РФ бизнес на Урале научился работать в режиме длительной турбулентности: перестраивает цепочки поставок, осваивает параллельный импорт и переходит на отечественные аналоги технологий. «История учит, что именно в сложные эпохи рождаются самые устойчивые бизнес-модели. Уральский МСБ гибок, технологичен и все более интегрирован в глобальный контекст, не теряя локальной души»,— добавил он.

Индустриальный характер региона накладывает отпечаток на специализацию малого и среднего предпринимательства. «Здесь сформирован устойчивый промышленный кластер, вокруг которого строится значительная часть МСБ — логистика, поставки, обслуживание предприятий, специализированные услуги. Это определяет специфику региона: бизнес в меньшей степени ориентирован на торговлю и в большей степени на взаимодействие с производственным сектором»,— отметил сооснователь финтех-платформы ROWI, член правления Ассоциации факторинговых компаний России Виктор Вернов.

При этом промышленный уклон региона вовсе не ограничивает потенциал для развития других направлений. Согласно исследованию КБ «Стрелка», Екатеринбург занимает второе место среди 15 городов-миллионников России по условиям для ведения бизнеса, уступая только Москве, и обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательной площадкой для самых разных инициатив. По мнению директора Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максима Марамыгина, производственный потенциал и высокий уровень интеллектуальной базы позволяют развивать в городе практически все сферы.

От промышленности к цифре и туризму

При прочной промышленной основе на первый план в экономике региона выходят креативные индустрии, в частности IT и высокие технологии. «Будущее малого и среднего бизнеса Екатеринбурга я связываю с развитием высокотехнологичных отраслей,— считает Евгения Шеншина.— Не будем забывать, что именно здесь родились такие лидеры IT-рынка, как компания “Контур”, чьи решения для электронного документооборота и бухгалтерии используют предприниматели по всей России, и банк “Точка”, который произвел революцию в цифровом банкинге для бизнеса. При этом к 2035 году доля продукции высокотехнологичных отраслей в ВРП Свердловской области должна достичь 30%».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При прочной промышленной основе драйверами развития экономики становятся IT, креативные индустрии и туризм

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ При прочной промышленной основе драйверами развития экономики становятся IT, креативные индустрии и туризм

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Александр Гриф добавил, что софтверные компании и стартапы в сфере технологий продолжают расти, несмотря на уход иностранных игроков. Импортозамещение ПО, развитие отечественных приложений, кибербезопасность и финтех — все это ниши, где малый бизнес успешно заполняет освободившееся пространство. «Цифровая независимость сегодня — символ национального достоинства. Малые IT-компании — наши штурманы на этом курсе»,— уверен господин эксперт.

Кроме того, на фоне цифровизации вырос спрос на облачные решения. Эксперты уверены, что цифровой сервис — новое топливо бизнеса. По словам господина Грифа, уральские операторы и интеграторы предлагают решения для малого бизнеса по доступным ценам: от облачных АТС и корпоративных мессенджеров до систем видеоконференций и аналитики больших данных. Эти сервисы стали гораздо доступнее: облачные подписки не требуют больших вложений, а эффект дают ощутимый — повышают качество сервиса и скорость работы компаний. Даже небольшая фирма может организовать виртуальный колл-центр на базе облачной АТС, не нанимая штатных айтишников, что повышает клиентский сервис.

Кроме того, политика импортозамещения стала стимулом для появления новых возможностей у местных предпринимателей. «В нише потребительского спроса практически любые сервисные услуги — от тренингов до клининга. Главное — “поймать” дефицитную услугу, даже если она носит местечковый характер. Второе направление — аутсорсинг для крупных компаний. Многие бизнес-структуры, завязанные на госзаказ, готовы платить за IT, телеком или бытовое обслуживание»,— подчеркнул Максим Марамыгин.

В Екатеринбурге также активно развивается и туристический сектор. Деловые мероприятия федерального и международного уровня, спрос на новые впечатления и интерес к уникальному культурному и природному наследию Урала стимулируют рост в сферах туризма и гостеприимства. В качестве примера Александр Гриф привел проект «Большая уральская тропа», который получил два государственных гранта и объединил сотни километров маршрутов. «Малый бизнес здесь находит себя в создании инфраструктуры: частные экоотели в горах, турфирмы, проводящие авторские экскурсии по старым заводам и природным паркам, ремесленные лавки с уральскими сувенирами»,— пояснил эксперт.

Бизнесу подставили плечо

Для стимулирования развития МСБ в условиях высокой волатильности и давления макроэкономических факторов государственные и муниципальные институты оказывают различные меры поддержки предпринимателям. В региональном законодательстве насчитывается более 80 налоговых льгот и преференций для бизнеса на общую сумму около 30 млрд руб. Так, в 2024 году СОФПП выдал 547 займов на сумму более 1 млрд руб. и предоставил почти 2 тыс. поручительств, в том числе 110 займов на 258 млн руб. и 483 поручительства на 3,98 млрд руб. предпринимателям Екатеринбурга.

В 2025 году из средств фонда планируется предоставить займы на сумму более 1,1 млрд руб. и привлечь гарантии для МСБ на общую сумму 12,5 млрд руб. Хотя директор СОФПП Валерий Пиличев отмечает заметное снижение спроса как на займы, так и на поручительства. «Кредиты выдаются по ставке, привязанной к ключевой, а получить несубсидируемый заем под 21% в банке сегодня практически невозможно. Это делает финансирование менее доступным. Кроме того, спрос на поручительства снизился примерно на 25%, что связано с высокой стоимостью кредитов и общим снижением деловой активности»,— предположил он.

В связи с этим важную роль в стимулировании деловой активности играют налоговые преференции. Они особенно актуальны для высокотехнологичных и производственных секторов, которым необходимы дополнительные ресурсы для роста. Так, новые предприятия получают так называемые налоговые каникулы, страховые взносы для субъектов МСП снижены до 15%, а для обрабатывающих отраслей с 2025 года планируется снижение до 7,6%.

Важным направлением господдержки является цифровизация, которая упрощает доступ бизнеса к современным решениям и снижает технологические барьеры. Например, с сентября прошлого года МСБ могут приобрести российское облачное программное обеспечение, половина стоимости которого будет компенсирована за счет госбюджета. «На эту меру было выделено 7 млрд руб., планировалось выдать более 400 тыс. льготных лицензий. Оформление автоматическое — достаточно быть в реестре МСП»,— уточнил Александр Гриф.

Кроме того, образовательные программы для бизнеса становятся не просто средством развития предпринимательских навыков, но и реальным рычагом роста доходов. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, ссылаясь на результаты акселерационной программы «Прорыв»: «Те, кто прошел обучение, минимум на 30% увеличивают выручку. Это доказывает: знания — такой же ресурс, как финансы».

Власти всячески подчеркивают свою готовность к диалогу с предпринимателями и что бизнес не «один на один с проблемами», а «часть большой стратегии развития страны».

Предприниматели ушли в отрыв

По мнению Максима Марамыгина, оказываемых мер поддержки недостаточно, так как они направлены только на определенные категории бизнеса. «Система поддержки МСБ больше работает как система поддержки избранных: есть гранты, но это не для всех, есть некоторые отраслевые льготируемые кредиты и лизинг, но это опять же не для всех. Реально говорить о развитии МСБ можно тогда, когда меры поддержки носят не выборочный, а системный характер, относятся к любому представителю данного сектора. Но хорошо, что хотя бы так поддерживают»,— добавил он.

При этом усилился контроль за финансовыми операциями: если раньше проверялись только первые контрагенты, то теперь внимание распространяется до третьего уровня. Это, по мнению экспертов, создает дополнительный прессинг. Дополняют картину и другие системные проблемы — административное давление и инфляционные издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для поддержки МСБ в Свердловской области предусмотрено более 80 налоговых льгот и преференций

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Для поддержки МСБ в Свердловской области предусмотрено более 80 налоговых льгот и преференций

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Волнующей бизнес проблемой остается дефицит кадров. Предпринимателям приходится повышать зарплатные предложения, чтобы удержать персонал, однако это далеко не всегда возможно. «Работают ножницы: зарплаты надо поднимать, а отпускные цены пока не позволяют компенсировать издержки»,— пояснил господин Марамыгин. Это приводит к тому, что некоторые компании вынуждены сокращать штат. По мнению Александра Грифа, решением проблемы может стать цифровизация бизнес-процессов.

Впрочем, перспективы развития МСБ в Екатеринбурге оцениваются как положительные. «Сейчас есть курс на масштабирование бизнеса, его миграцию из микропредприятий в малые, а затем — в средние. Таким образом, со временем на смену нынешнему макробизнесу придет новый»,— отметила заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО) Анна Иванова.

По словам Виктора Вернова, в ближайшие два года ключевыми точками роста для МСБ региона станут цифровизация и углубление кооперации с промышленными предприятиями. Эти тренды открывают новые возможности как для оптимизации бизнес-процессов, так и для привлечения финансирования. Максим Марамыгин связывает дальнейшее развитие МСБ Екатеринбурга с технологиями: «Надеюсь, что по окончании горячей фазы противостояния на западе страны и окончании жесткого доминирования госзаказа на многих предприятиях Екатеринбурга встанет вопрос о конверсии, переориентировании на мирный, рыночный продукт. И вот тут надеюсь увидеть интересные решения по мирному использованию тех технологий, которые массово внедрились в производственный бизнес,— коптеры-доставщики, новые стандарты связи и межличностных коммуникаций».

Евгения Яблонская