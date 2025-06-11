«Екатеринбург имеет свой уникальный характер, незабываемую атмосферу»

Екатеринбург по праву считается «промышленным сердцем» Урала. Однако в последние годы город наполняется все новыми смыслами. О том, почему замедляются темпы строительства, откуда будут брать чистую воду для Екатеринбурга, как из города хотят сделать международный образовательный хаб и сколько зарабатывают водители общественного транспорта, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Review: Как вы оцениваете состояние экономики Екатеринбурга? Что стало главными точками ее развития?

Алексей Орлов: Ситуацию в городской экономике можно охарактеризовать как позитивную. Прошлый год стал годом быстрого роста экономики — темпы были даже выше ожидаемых. Во многом положительную динамику удалось сохранить за счет увеличения внутреннего спроса и развития реального сектора экономики. Бизнес Екатеринбурга продолжает уверенный рост и демонстрирует способность к адаптации: появляются новые производства, расширяется ассортимент качественной продукции. В 2024 году оборот предприятий вырос на 13% и превысил 4,8 трлн руб. Наибольшую долю сформировали торговые компании (48,2%) и обрабатывающие производства (25%). Было отгружено товаров на сумму более 1,1 трлн руб., что на 18,6% больше, чем в 2023 году.

Еще одна заметная тенденция — рекордно низкая безработица (0,18% на 01.05.2025 года) и во многом связанный с этим рост оплаты труда и доходов людей. По итогам 2024 года средняя зарплата в Екатеринбурге превысила 101,6 тыс. руб. Повышение уровня оплаты труда стало одним из стимулов роста потребительского спроса. В прошлом году потребительский рынок демонстрировал опережающие темпы развития, особенно онлайн-торговля и сегмент доставки продуктов и готовой еды.

Не менее значительный вклад в развитие экономики сделала строительная отрасль. Однако после рекордного по объемам введенного жилья 2023 года наблюдается закономерное замедление темпов строительства, что может отрицательно сказаться на таких отраслях, как производство строительных материалов и металлоконструкций. Со своей стороны мы стараемся как можно больше вкладывать средств в инфраструктурные проекты, что не только создает комфортную среду для горожан, но и поддерживает наши обрабатывающие производства.

R.: Екатеринбург постепенно расширяется, сливаясь с ближайшими населенными пунктами. Какие задачи стоят по развитию Екатеринбургской агломерации?

А.О.: Сейчас в нее входит 14 городов, где проживает более 2,2 млн человек. И хотя территория агломерации меньше 7% всей площади региона, здесь сосредоточено более 60% инвестиций, около 70% розничного товарооборота и более 80% объемов вводимого жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для развития Екатеринбургской агломерации будет создано “наземное метро”

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Для развития Екатеринбургской агломерации будет создано “наземное метро”

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас жизненно важной для агломерации задачей является развитие транспортной инфраструктуры. Ведь устойчивый рост экономики невозможен без эффективной логистики, современных транспортных узлов и удобных маршрутов.

Мы работаем над созданием «наземного метро», которое объединит Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский, Сысерть, Арамиль, Ревду и Первоуральск. Сегодня за единую стоимость проезда в 40 рублей можно добраться от Екатеринбурга до части населенных пунктов на территории Верхней Пышмы, Первоуральска, Арамили, Белоярского — всего 48 остановок в границах агломерации. Дополнительно увеличено число беспересадочных маршрутов, что позволяет следовать через максимальное количество станций внутри агломерации без необходимости покупки второго билета. В планах строительство соединительной скобы в районе станции Шувакиш, которая сократит время в пути от Верхней Пышмы до Екатеринбурга с 39 минут до 19, а также организация движения пригородных поездов по маршруту «Среднеуральск — Екатеринбург».

Вместе с тем стоит задача по развитию систем водоснабжения. Основным источником водоснабжения сейчас является каскад Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ на реке Чусовой, при этом резервный источник отсутствует. Это создает значительные риски для стабильного водоснабжения быстрорастущей агломерации. Для Екатеринбурга, например, планируется создать Южную и Северо-Западную системы питания: первая будет вести забор из Верхнемакаровского и Ново-Мариинского водохранилищ, а вторая — из перспективных Шишимского и Дарьинского. Проект находится в разработке регионального правительства.

Работать над всеми проектами нужно сообща, поскольку только совместно муниципалитеты могут реализовывать гораздо более смелые инициативы, чем по отдельности. При этом развитие агломерации позволит жителям всей области получать более широкий доступ к услугам, которые сейчас преимущественно концентрируются в Екатеринбурге и других крупных городах.

R.: В прошлом году вы инициировали проведение транспортной реформы в Екатеринбурге. Каких результатов удалось достичь к настоящему моменту?

А.О.: Ситуация с транспортными перевозками в нашем городе уже давно требовала серьезной корректировки. Только представьте, свыше 400 трамваев в нашем парке имеют срок службы более 40 лет, а средний срок эксплуатации троллейбусов четыре года назад составлял 24 года при максимально возможном в 15 лет. И весь этот подвижной состав был далек от современного понятия комфортного передвижения пассажиров.

Решение о реформе было принято в прошлом году, но из-за большой подготовительной работы непосредственный старт перенесся на 2025 год. Поэтому говорить о каких-то глобальных изменениях еще рано. Но некоторые положительные моменты уже заметны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала транспортной реформы объем выполняемой перевозчиками работы вырос на 12%

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга С начала транспортной реформы объем выполняемой перевозчиками работы вырос на 12%

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мы серьезно продвинулись в части обновления подвижного состава. За два года удалось поменять половину троллейбусного парка, закупив 100 новых машин с увеличенным автономным ходом. В этом году планируем приобрести еще 50 троллейбусов. К концу года ждем поставку 15 трехсекционных трамваев. По условиям контракта они должны быть низкопольными, оснащены современным оборудованием (кондиционерами, климат-контролем, электронным табло, USB-разъемами) и вмещать более 150 пассажиров. Это важно, поскольку мы хотим запустить эти трамваи на линию в Академический район.

В отличие от троллейбусов и трамваев, автобусный парк находится в более-менее приличном состоянии. Тем не менее, летом ждем поставку 15 автобусов-«гармошек» особо большого класса. Они уже показали свою эффективность в пиковые нагрузки. Планируем вывести эти машины на самые востребованные маршруты.

На проведение транспортной реформы в 2025 году предусмотрено более 12 млрд руб. Но мы надеемся на появление профильных федеральных программ, в которых сможем поучаствовать. Потому что решить задачу обновления подвижного состава силами только муниципального и областного бюджетов очень сложно.

При этом важно, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер всецело поддерживает проводимую в Екатеринбурге транспортную реформу. На встрече с президентом он особо отметил необходимость решения транспортного вопроса. Очевидно, эта тема — одна из приоритетных.

R.: Как обстоят дела с брутто-контрактами?

А.О.: После их введения на маршрутах увеличилось число автобусов, а также транспортным предприятиям удалось стабилизировать кадровую ситуацию. Так, с прошлого года на ЕМУП «Гортранс» уровень зарплаты повышался дважды на 30%. В результате чего только в январе на предприятие пришло шесть человек, в феврале — 13, а в марте — 22. Это при том, что все предыдущие годы фиксировались отрицательная динамика и ежемесячный отток кадров. Сейчас средняя зарплата за норму часов водителя автобуса составляет 95 тыс. руб., троллейбуса — 86 тыс. руб., а трамвая — до 85 тыс. руб.

С учетом новой мотивации и улучшением кадровой ситуации объем выполненной работы возрос примерно на 12%. О чем это говорит? О том, что перевозчики начинают соблюдать расписание. Им это выгодно, потому что они получат деньги за пройденные километры в соответствии с расписанием. Контроль за перевозчиками, соблюдением графика движения и случаями безбилетного проезда возложен на Центр управления перевозками (ЦУП), который заработал с 1 апреля. Мы всерьез рассчитываем, что он поможет увеличить процент выполнения транспортной работы.

R.: В одном из интервью ИД «Коммерсантъ-Урал» вы говорили, что драйвером развития экономики Екатеринбурга в будущем станет туризм. Однако за пределами Свердловской области туристический бренд города мало узнаваем. Что делается для решения этой проблемы?

А.О.: В постковидный период политика в отношении внутреннего туризма изменилась. Сегодня города ощущают растущую конкуренцию за внутреннего туриста. Поэтому обсуждение методов переосмысления муниципалитетов как туристических территорий важно и своевременно.

С начала 2000-х годов Екатеринбург сопоставлял себя с наследием царской семьи, границей Европы и Азии, частью горнозаводской цивилизации. Легенда о Екатеринбурге как о заводе-крепости и «границе частей света» помогла когда-то заявить свои амбиции как города, привлекательного для туриста. Однако эти культурные смыслы устарели, и сейчас их уже недостаточно для расширения турпотока и развития туризма в целом.

Помимо традиционного статуса «промышленное сердце Урала», Екатеринбург сегодня — это и город молодежи, и центр креативных индустрий, и город стрит-арта, и важный международный образовательный хаб. Но главное — это город активных и неравнодушных людей. Наши зарубежные гости и туристы часто отмечают, что Екатеринбург имеет свой уникальный характер, незабываемую атмосферу. Нам действительно есть что показать независимо от сезона. Одним из перспективных направлений взаимного сотрудничества является образовательный туризм. Позиционируя себя в качестве города молодежи и города, комфортного для учебы, работы и жизни, нам нужно увеличивать поток образовательных туристов за счет расширения числа образовательных туров в город и повышения качества таких турпродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация города разрабатывает новый туристический бренд Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация города разрабатывает новый туристический бренд Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мы понимаем, что отсутствие комплексной системы позиционирования в перспективе может привести к снижению привлекательности территории, и не только для туристов, но и для инвесторов, квалифицированных кадров, а также общим репутационным рискам. Поэтому администрация совместно с городским сообществом создает новые смыслы, которые будут отражены в таких важных продуктах, как бренд Екатеринбурга и туристический сайт города. У нас огромное множество ключевых смыслов и образов, которые зачастую противоречат друг другу. Работа с брендом позволит определить ценностные ориентиры и поможет при продвижении туристических услуг и продуктов.

R.: В таком случае продолжите ли вы развивать промышленный туризм?

А.О.: Обязательно. Промышленный туризм — одно из особо активно развивающихся направлений. Каждый год наши производства посещают более 5 тыс. жителей и гостей Екатеринбурга. Только в 2024 году предприятия посетили более 15 тыс. школьников и более 6,5 тыс. студентов — почти на 50% больше, чем за 2023 год.

Промтуризм способствует не только повышению престижа местных компаний, но и привлечению новых кадров и укреплению бренда города как центра высокотехнологичной промышленности страны. Конечно, существуют и проблемы на этом пути: режимные ограничения по посещению оборонных предприятий, опасения компаний в нарушении своей коммерческой тайны, технологические ограничения конкретных производственных процессов. Мы ищем альтернативные варианты. Например, проведение виртуальных экскурсий, обучение сотрудников по внедрению промышленного туризма.

С начала этого года рассматриваем экскурсионные продукты ГК «Пенетрон», «Уралхиммаша», завода «Берит», МУП «Водоканал», завода рецептурной оптики ODV, Стеклодувной мастерской Татьяны Тунис.

В 2024 году был выпущен путеводитель по индустриальному наследию города, в который вошли архитектурные сооружения XVIII–XX веков, представляющие большую культурную и историческую ценность. Это остатки инфраструктуры горных заводов, водонапорные башни и заводские ансамбли советского периода. Мы планируем продолжить раскрывать индустриальную ценность знаковых для истории города территорий, например микрорайона ВИЗ, которому в следующем году 300 лет.

R.: Какие ключевые вызовы для экономики вы видите в ближайшие 5 лет и как город готовится к ним?

А.О.: В ближайшей перспективе основным риском останется рецессия экономики из-за сохраняющейся на протяжении длительного времени высокой ставки. Однако финансовое состояние предприятий Екатеринбурга оценивается как устойчивое и не внушает серьезных опасений как минимум в среднесрочной перспективе. За 2024 год объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,3 раза и превысил 360 млрд руб. Такой рост в условиях, когда заемные средства «дорогие», возможен благодаря вложениям в развитие собственной прибыли предприятий, которая ежегодно растет.

Для стимулирования притока инвестиций в экономику города для ведения бизнеса создаются оптимально-комфортные условия. Существенную поддержку здесь также оказывает региональное правительство во главе с Денисом Паслером. Рассчитываем, что нам удастся не просто не допустить сокращения объемов вложений, но и удержать текущие высокие темпы. Устойчивый рост инвестиций, в свою очередь, позволит и в дальнейшем улучшать показатели производительности труда.

Вторым значительным вызовом и также еще одной дополнительной финансовой нагрузкой на наши предприятия, безусловно, является дефицит кадров. Предприятия вынуждены конкурировать за кадры, повышая зарплату темпами, опережающими динамику роста производительности труда, что, конечно, напрямую влияет на отпускные цены на производимую продукцию и увеличивает инфляцию, но вместе с тем положительно сказывается на благосостоянии горожан, что, как я отмечал раньше, важно для потребительского рынка.

Довольно амбициозной задачей, и даже можно сказать вызовом, в ближайшие годы станет развитие туризма и сферы гостеприимства, причем не только делового, но и событийного. В этом вопросе планируем двигаться с двух сторон, как повышая количество и качество проводимых мероприятий, так и развивая соответствующую инфраструктуру.

R.: Каковы перспективы развития города в 2025 году?

А.О.: В целом можно сказать, что 2025 год будет успешным для развития Екатеринбурга. У нас наметились хорошие перспективы по итогам прошлого года, текущие макроэкономические показатели находятся в положительной зоне. Есть некоторое замедление по обороту предприятий и вводу жилья, но мы ожидаем, что к концу 2025 года основные показатели продемонстрируют более высокие темпы роста, чем годом ранее.

Так, ожидается, что оборот крупных и средних предприятий превысит 5 трлн руб. За первый квартал темпы отгрузки уже на 18% превысили прошлогодние показатели за аналогичный период. Флагманом здесь традиционно выступают обрабатывающие производства — +22,6% к январю — марту 2024 года. Строительный сектор приспосабливается к более слабому спросу. Объемы ввода жилья снизились (76,3% к уровню января — марта 2024 года), при этом производство строительных материалов (+13,4%) и металлоконструкций (+27,8%) остается стабильным, в основном за счет большой площади строящегося жилья и устойчивого спроса со стороны инфраструктурного сектора.

Вообще, хочу сказать, что Екатеринбург двигается по верной траектории развития, что подтверждается высокими темпами роста показателей и лидерством среди городов-миллионников. Немаловажным фактом является еще и то, что мы оперативно реагируем на вызовы и слышим наших жителей.

Беседовала Анастасия Реутова