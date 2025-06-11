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Индекс цитируемости компаний и персон Екатеринбурга

«Коммерсантъ-Урал» представляет исследование упоминаний екатеринбуржцев и екатеринбургских брендов в наиболее авторитетных и рейтинговых федеральных и мировых СМИ. Индекс цитируемости* — это показатель качества информационного поля, формирующегося вокруг персоны, события или компании, уровня общественного интереса, степени его влияния.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В современном цифровом мире портрет каждого человека, компании и пространства формируется не только из набора внешних и внутренних качеств, но и из совокупности цифровых “следов” в интернете и медиапространстве. Издательский дом “Коммерсантъ-Урал” каждый год исследует авторитетные российские и мировые СМИ, чтобы узнать, каким наш город видит мир. Это позволяет объективно оценить и понять, какие проекты, персоны и бренды, связанные с Екатеринбургом, формировали его облик и делали заметным на медиакарте,— отметила директор ИД “Коммерсантъ-Урал” Марина Архипова.— Проводимая на основе логарифмического исследования и аналитики премия “Твердые знаки” не просто церемония награждения наиболее значимых ньюсмейкеров, но и фиксация смыслов, этапов развития нашего города и лидеров отраслей, которые создают эту реальность. Каждый из лауреатов — образ и смысл Екатеринбурга, “твердая” основа будущего мегаполиса, который созидает, вдохновляет и славится своим уральским характером, целеустремленностью и особым духом».

Рейтинговое исследование газеты «Коммерсантъ-Урал» (индекс «Ъ»)
«Строитель года»
1.Forum3,19
2.Синара-Девелопмент2,89
3.TEN 2,68
4.УГМК-Застройщик2,61
5.ГК Практика2,54
6.Baza2,44
7.АТЛАС Девелопмент2,35
8.PRINZIP2,33
9.РСГ Академический («Кортрос»)2,27
«Инфраструктурный проект года»
1.Здание районного суда в Академическом районе 2,43
2.«Дацюк Арена» 2,16
3.Губернаторский лицей в Солнечном1,94
4.Поликлиника №3 в Академическом районе1,87
5.Дворец бракосочетаний в усадьбе Переяславцева1,00
«Культурный код города»
1.Евгений Горенбург3,72
2.Ельцин Центр3,40
3.Алексей Сальников (писатель)3,16
4.Фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» 3,03
5.«Эрмитаж-Урал» 3,02
6.Международный центр искусств «Главный проспект»3,01
7.RED PEPPER FILM (режиссер Иван Соснин)2,81
8.Урал Опера Балет 2,74
9.Свердловская филармония2,68
«Спортивное явление года»
1.Петр Ян4,23
2.ХК «Автомобилист» 4,15
3.Чемпионат России по легкой атлетике2,93
4.Турниры RCC2,76
5.Иван Штырков, боец ММА2,40
6.Кубок ИННОПРОМ, турнир по футболу2,38
7.Академия единоборств РМК (RCC)2,21
8.«Дацюк Арена»2,16
9.Кубок Главы Екатеринбурга по бильярду2,06
«Событие года»
1.Неделя моды UF LAB3,84
2.ИННОПРОМ-20243,49
3.Фестиваль «Движение»3,34
4.Фестиваль Ural Music Night 20243,27
5.Фестиваль «Безумные дни»3,03
6.«Эрмитаж-Урал»3,02
7.Международный женский форум2,80
8.Выставка «Дорога 2024»2,76
9.Форум будущего2,44
«Бренд города»
1.Уральские авиалинии4,00
2.Сима-ленд3,48
3.Золотое яблоко3,34
4.Синара3,22
5.СКБ Контур3,15
6.UShatava2,09
7.12Storeez2,07
8.ЖизньМарт2,00
9.Литейный дом «Дубровин»1,04
«Вектор развития»
1.Новая ветка метрополитена3,88
2.Транспортная реформа в Екатеринбурге2,95
3.Екатеринбург Сити2,82
4.Медицинский кластер в Академическом2,24
5.Сухой порт2,20
6.Район Новокольцовский2,09
7.Наземное метро2,03
8.Новое здание Свердловской филармонии2,02
9.Гастромолл «Главный»1,85

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