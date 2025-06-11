Индекс цитируемости компаний и персон Екатеринбурга

«Коммерсантъ-Урал» представляет исследование упоминаний екатеринбуржцев и екатеринбургских брендов в наиболее авторитетных и рейтинговых федеральных и мировых СМИ. Индекс цитируемости* — это показатель качества информационного поля, формирующегося вокруг персоны, события или компании, уровня общественного интереса, степени его влияния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В современном цифровом мире портрет каждого человека, компании и пространства формируется не только из набора внешних и внутренних качеств, но и из совокупности цифровых “следов” в интернете и медиапространстве. Издательский дом “Коммерсантъ-Урал” каждый год исследует авторитетные российские и мировые СМИ, чтобы узнать, каким наш город видит мир. Это позволяет объективно оценить и понять, какие проекты, персоны и бренды, связанные с Екатеринбургом, формировали его облик и делали заметным на медиакарте,— отметила директор ИД “Коммерсантъ-Урал” Марина Архипова.— Проводимая на основе логарифмического исследования и аналитики премия “Твердые знаки” не просто церемония награждения наиболее значимых ньюсмейкеров, но и фиксация смыслов, этапов развития нашего города и лидеров отраслей, которые создают эту реальность. Каждый из лауреатов — образ и смысл Екатеринбурга, “твердая” основа будущего мегаполиса, который созидает, вдохновляет и славится своим уральским характером, целеустремленностью и особым духом».

Рейтинговое исследование газеты «Коммерсантъ-Урал» (индекс «Ъ»)