Жители Ульяновска требуют чистого воздуха

Жители микрорайона Новый город Заволжского района Ульяновска в минувшую субботу разместили в разделе петиций соцсети «ВКонтакте» коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, главе минприроды РФ Александру Козлову и генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой защитить ульяновцев от загрязнения воздуха. За двое суток петицию подписали более тысячи человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Они отмечают, что в последние несколько месяцев «стали заложниками экологического бедствия» — по ночам воздух в районе пропитывается «тошнотворным запахом» жженой органики, химикатов и канализации, «что превращает жизнь тысяч человек в настоящую пытку». Однако, отмечается в документе, несмотря на многочисленные обращения в соответствующие органы власти, проблема не решается: мэрия Ульяновска ссылается на отсутствие у нее полномочий; ГУ МЧС переадресовывает жалобы в Центр управления городом администрации Ульяновска, где эти жалобы теряются (экологи приезжают на замеры спустя три дня после звона на номер 112); Роспотребнадзор проводит замеры до полуночи, когда выбросов нет; региональное минприроды перенаправляет жалобы в Росприроднадзор, а тот ограничивается предостережениями «Ульяновскводоканалу»; Росгидромет заявляет, что для таких запахов нет нормативов, а существующие способы мониторинга неэффективны.

При этом, отмечают заявители, мобильной лаборатории для экстренных замеров воздуха в Ульяновске нет, посты мониторинга загрязнения воздуха были отключены в мае этого года из-за отсутствия финансирования.

Жители микрорайона требуют защитить их право на чистый воздух, помочь в решении «столько простой и одновременно столь сложной проблемы», установить круглосуточное наблюдение за чистотой воздуха в районе, привлечь к ответственности чиновников, игнорирующих проблему.

Сергей Титов, Ульяновск