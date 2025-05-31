Рубль курсом крепок

Курс рубля по итогам мая вновь вырос по отношению к доллару. Укрепление национальной валюты продолжается пять месяцев подряд. 30 мая курс рубля вновь находился в районе двухлетних максимумов. По отношению к доллару он торговался на отметке 78,61 руб. К евро — 89,25 руб. “Ъ FM” опросил экспертов, какой будет динамика курса российской валюты на предстоящей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ситуация остается слишком волатильной, но можно предположить, что рубль, который уже серьезно укрепился, покажет незначительное ослабление, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Следующая неделя будет насыщена событиями.

2 июня пройдут российско-украинские переговоры, и от их результата во многом будет зависеть динамика валютных курсов. Правда, настроения и ожидания у финансистов в отношении переговоров достаточно низкие, никто не ждет какого-то существенного прорыва. Но если он будет, то российская валюта может еще немного укрепиться. Также важным будет заседание Центрального банка 6 июня. Оно будет одним из самых непредсказуемых за последние месяцы. И если ставка будет снижена, хотя вероятность этого примерно 30-40%, то курс рубля, наоборот, ослабнет. Но если мы не рассматриваем событийные факторы, то рубль уже слишком сильно укрепился.

Закончился налоговый период, поэтому рубль к основным валютам может достигнуть курса примерно 90 руб. за евро и примерно 80 руб. по отношению к доллару».

В ближайшие пару недель рубль может немного снизиться по отношению к доллару, но курс единой европейской валюты практически не изменится, говорит вице-президент компании «Мера Капитал Групп» Валерий Петров: «При текущих объемах продаж со стороны экспортеров в ближайшую неделю-две курс рубля останется на уровне 80-81 руб. за доллар при условии, что позитивная динамика прекращения украинского конфликта сохранится, а со стороны США не будут введены новые санкции.

Если говорить о европейской валюте, то ее соотношение к рублю в основном зависит от пары евро/доллар и в незначительной части от экономических и иных факторов, которые определяют взаимную торговлю между Россией и Евросоюзом. Учитывая, что она сейчас находится на очень низком уровне, а в целом есть факторы, подтверждающие достаточно стабильный курс по отношению к доллару, может быть, даже с незначительным укреплением евро, можно предположить, что в ближайшее время курс евро по отношению к рублю останется на текущих уровнях».

С начала года российская валюта укрепилась к доллару более чем на 20%.

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Андрей Загорский