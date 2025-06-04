Бюджету закрывают дефицит

Министерство финансов вновь запланировало покупки валюты и золота. С 6 июня государство будет ежедневно тратить по 1,5 млрд руб. в эквиваленте на эти операции. Для сравнения: месяцем ранее Минфин покупал валюту почти на 2,5 млрд руб. в день. Параллельно ЦБ до конца первого полугодия продает юани примерно на 9 млрд руб. ежедневно. Ожидается, что нетто продажи китайской валюты со стороны денежных властей вырастут почти до 8 млрд руб. в день. Совокупный объем средств, направленных на покупку валюты и драгметалла за этот период, составит почти 30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин решает проблему дефицита бюджета и делает для этого все возможное, считает бывший министр экономики Андрей Нечаев: «За последние четыре месяца, согласно данным, которые были опубликованы, выбран полугодовой размер дефицита бюджета. Скорее всего, придется пересматривать бюджет с точки зрения увеличения дефицита. Одна из причин дефицита — это как раз относительно сильный рубль.

Поэтому Минфин, безусловно, заинтересован в том, чтобы рубль ослаб, что приведет к росту доходов экспортеров и в конечном итоге к росту поступлений в бюджет.

Бюджет верстался под курс 95 руб. за $1, сейчас он заметно ниже. Они будут корректировать бюджет с точки зрения увеличения его дефицита. Поскольку валюта складывается в "кубышку", соответственно, если ее покупают меньше, то деньги остаются на другие расходы. Но, боюсь, что это будут не социальные расходы, а совсем другие».

Минфин оценивает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне в 40 млрд руб. Отклонение фактических нефтегазовых доходов от ожидаемого объема в мае составило около 70 млрд руб. Сокращение доходов от продажи сырья осложняет планирование бюджета, говорит экономист Григорий Баженов. Однако, по его словам, у правительства есть возможности для восполнения потерь: «Ситуация вполне приемлемая. Если мы посмотрим на запланированный бюджет, который в прошлом году публиковал Минфин на 2025-2027 годы, то он структурно сбалансированный.

Естественно, он не предполагает, что дефицита не может быть больше. Тем не менее он предполагает некоторое связывание, правила того, как именно будут определяться объемы расходов государственного бюджета. Здесь важную роль играют как нефтегазовые доходы, так и ненефтегазовые. Нефтегазовые доходы, как известно, поделены у нас на базовые и те, что находятся сверх или ниже этого уровня. Это запланированные доходы, которые полностью переливаются в расходы. В рамках более низкой цены на нефть в бюджете формируется недополученная часть. Ее нужно каким-то образом компенсировать. И эта компенсация, как правило, происходит через Фонд национального благосостояния и его ликвидной части.

Продается валюта для того, чтобы ее конвертировать в рубли, тем самым закрывается недополученная часть. Все нефтегазовые доходы сверх запланированного идут на в том числе государственные расходы. Размер дефицита, безусловно, будет по итогам больше, чем он был изначально запланирован, это уже сейчас понятно. Тем не менее он не будет настолько значительным, чтобы бить тревогу, что все пропало.

Сама по себе продажа валюты играет скорее в пользу укрепления валютного курса в целом».

В апреле Минфин после длительного периода покупок перешел к продаже валюты и золота, а в мае вновь вернулся к покупкам. Так, с 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку 60 млрд руб. При этом ежедневный объем операций составил почти 3 млрд руб. Но для бюджета это несущественные деньги, отмечает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «В условиях по-прежнему сохраняющегося крепкого рубля все-таки это не такая большая сумма, которая может повлиять на тот же курс.

Особых движений по валютному курсу ждать не стоит. Продолжает уменьшаться ликвидная часть ФНБ. На 1 декабря 2024 года ликвидная часть составляла 5,8 трлн руб., а спустя полгода 2,8 трлн руб. То есть ликвидная часть уменьшилась на 3 трлн руб. Если такими темпами пойдет, то мы к концу года можем обнулить Фонд национального благосостояния. Недополучение даже нескольких десятков миллиардов рублей доходов — это неприятно».

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на текущий год. Согласно предложенным поправкам, государственные доходы в 2025-м составят около 38 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40 трлн руб.

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Леонид Пастернак