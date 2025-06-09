Володин перечислил положения проекта о передаче МВД данных детей мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале о предстоящем на этой неделе рассмотрении законопроекта, направленного на «совершенствование миграционной политики». Законопроект предусматривает передачу в МВД региональными и муниципальными органами образования данных о детях мигрантов, пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект закона предлагает обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых:

персональные данные ребенка и его родителей;

результаты тестирования;

информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении;

информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

МВД будет предоставлять органам образования сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.

Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит быстро обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, что будет влиять на дальнейшие решения. Также выявление детей мигрантов, не поступивших в школы, поможет предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, сообщил спикер.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из школы в полицию и обратно».