Володин перечислил положения проекта о передаче МВД данных детей мигрантов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале о предстоящем на этой неделе рассмотрении законопроекта, направленного на «совершенствование миграционной политики». Законопроект предусматривает передачу в МВД региональными и муниципальными органами образования данных о детях мигрантов, пояснил он.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Проект закона предлагает обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых:
- персональные данные ребенка и его родителей;
- результаты тестирования;
- информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении;
- информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.
МВД будет предоставлять органам образования сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.
Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит быстро обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, что будет влиять на дальнейшие решения. Также выявление детей мигрантов, не поступивших в школы, поможет предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, сообщил спикер.
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