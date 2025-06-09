В Стерлитамаке бутлегер заплатит 2 млн рублей штрафа

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего бутлегера, признав его виновным по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигуранту уголовного дела назначен штраф в размере 2,1 млн. руб.

Как было установлено следствием, в 2024 году осужденный приобрел у неизвестного лица спиртосодержащую жидкость и хранил ее в гаражах.

«Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, которыми изъято свыше 800 литров алкогольной продукции стоимостью более 680 тыс. руб.»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подсудимый признал вину в полном объеме.

Изъятая спиртосодержащая жидкость будет уничтожена.

Наталья Балыкова