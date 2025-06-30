Сегодня исполняется 52 года генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кондрашов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Кондрашов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата завкафедрой медиакоммуникаций МГИМО МИД России Владимир Легойда:

— Дорогой Андрей Олегович! Есть такая редкая характеристика, когда про человека говорят: «Он — настоящий». Так вот Вы именно такой, настоящий. Во всем — в профессии, в дружбе, в жизни. С особой благодарностью хотелось бы отметить Ваш личный вклад в рассказ о жизни Русской православной церкви, Ваши интервью со святейшим патриархом Кириллом — это пример высокопрофессиональной работы, задающей высокую планку отечественной журналистике и вдохновляющей коллег. Желаю Вам душевного спокойствия и телесного здравия, интересных проектов и глубоких разговоров. С днем рождения, дорогой друг!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»