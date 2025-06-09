Uniqlo обогнала Zara и Nike по доле продаж в России

В первом квартале 2025 года японская Uniqlo вошла в топ-5 самых популярных брендов среди российских потребителей по онлайн-покупкам за границей. Это следует из данных сервиса заказов товаров из-за рубежа CDEK.Shopping (есть у «Ъ»). В сегменте одежды и аксессуаров Uniqlo стала лидером за последние два года с долей продаж 12%, обогнав Zara (8%) и Nike (5%).

Uniqlo в марте 2022 года объявила о приостановке работы всех 50 магазинов в России. Часть площадок компании в середине 2023 года заняла компания «Трейд менеджмент», управляющая одежной сетью Lady & Gentleman City, и открыла магазины под новым брендом. Его логотип и коллекции отчасти напоминали Uniqlo. В феврале 2025 года стало известно, что «Трейд менеджмент» закрыла восемь из 15 магазинов Just Clothes. При этом продукция бренда продается онлайн. В Ozon рассказали «Ъ», что за первый квартал эта марка наряду с двумя другими российскими брендами — Sela, Kari, а также с белорусской Mark Formelle вошла в топ-5 по интернет-заказам внутри страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Юникальная ситуация».