Производство водки в России за пять месяцев снизилось на 13,2%

В январе-мае 2025 года в России было произведено 59,9 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (есть у «Ъ»). При этом резко упал выпуск слабого алкоголя — на 92,9%: с 8,5 млн дал в прошлом году до 599,7 тыс. дал.

За пять месяцев плодовой алкогольной продукции выработали на 15,9% меньше, чем годом ранее,— 550,4 тыс. Производство спиртных напитков (крепостью более 9 градусов) в РФ упало на 12,1%, до 37,41 млн дал. Производство водки снизилось на 13,2%, до 25 млн дал, коньяка — на 19,5%, до 2,69 млн дал, ликероводочных изделий —на 3%, до 6,539 млн дал.

Виноградных вин произвели на больше на 10,4% — 14,699 млн дал. Выпуск игристых (шампанских) вин вырос на 17,8%, до 6,012 млн дал. Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало на 79%, до 37,2 тыс. дал, с содержанием этилового спирта — на 55%, до 11,4 тыс. дал.

Как выяснил «Ъ», кроизводство коньячного дистиллята в России по итогам января—апреля 2025 года упало на 58%, до 1,28 млн дал, выпуск самого коньяка за этот период сократился на 22%, до 1,96 млн дал. Алкогольные компании сокращают разлив такой продукции из-за снижения продаж после роста минимальных розничных цен примерно на 17%, скопившихся стоков и антиалкогольных кампаний властей некоторых регионов.

Подробности — в материале «Ъ» «Коньяк выдохся».